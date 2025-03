Ex-jogador do Bayern de Munique, Guo Jiaxuan morre aos 18 anos

O jogador de futebol Guo Jiaxuan estava internado em estado grave há um mês após ser atingido na cabeça durante partida

O jogador de futebol Guo Jiaxuan faleceu aos 18 anos nesta quinta-feira, 20, vítima de um traumatismo craniano. O atleta estava internado em estado grave há um mês depois de levar uma joelhada na cabeça durante uma partida de treinamento, ocorrida em fevereiro deste ano.

Jiaxuan representava a seleção de base da China durante turnê na Espanha em jogo-treino contra o Alcobendas quando desmaiou em campo após o choque. O jovem chegou a ser transferido para Pequim, mas não resistiu.

O jovem já defendeu as cores do Bayern de Munique e estava no Beijing Guoan, da China. No dia 14 de fevereiro, cerca de uma semana após o acidente, Guo teve a morte cerebral detectada.

Na época, o irmão do atleta explicou melhor o ocorrido: "Durante um treino, ele foi levado para o hospital após ser atingido na cabeça pelo joelho de outro jogador (...) O que soube é que o médico disse que o meu irmão tinha muito sangue na cabeça e poucas chances de sobreviver", escreveu o familiar em uma rede social.

O pai de Guo Jiaxuan ainda teria desembarcado na Espanha para impedir que os médicos retirassem os aparelhos que ainda o mantinham vivo. A intenção da família, que estava em contato com o auxílio financeiro da Federação Chinesa de Futebol, era transferi-lo para a China.

Jogador do Bragantino apresenta nova melhora

O jogador de futebol Pedro Severino, de 19 anos, teve seu quadro de saúde atualizado na última sexta-feira, 14, através de um novo boletim médico. O atleta do Bragantino está internado na UTI desde o início deste mês, quando sofreu um grave acidente de carro.

De acordo com informações do Hospital Unimed de Ribeirão Preto, Pedro apresentou uma melhora e iniciou o processo para retirar a ventilação mecânica. Nos últimos dias, ele foi submetido a um procedimento de traqueostomia sem intercorrências; confira o boletim médico na íntegra!

