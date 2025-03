Indireta? Pai de Neymar Jr faz post enigmático sobre lutar pelo amor

Após o nome de Neymar Jr ser envolvido em uma nova polêmica, o pai dele surpreendeu com recado enigmático nas redes sociais

O jogador de futebol Neymar Jr viu o seu nome ser envolvido em uma nova polêmica nos últimos dias. Na semana passada, o colunista Leo Dias levantou rumores de que o atleta teria ido para a cama com modelos em uma festa secreta dos amigos. Com isso, os internautas questionaram novamente a fidelidade do esportista, que espera o nascimento da quarta filha, sendo que é a segunda bebê com Bruna Biancardi. Em meio aos rumores, o pai dele fez um post enigmático.

Nos stories do Instagram, o Neymar Pai compartilhou um recado em tom de indireta. O post era um vídeo de esquilo tentando salvar a vida de outro, que estava sendo atacado por uma cobra. Na imagem, ele escreveu: “Amar é lutar até o final” .

Por enquanto, a família de Neymar Jr não se pronunciou sobre os últimos rumores. A assessoria de imprensa do craque disse que ele não estava na festa dos amigos e apenas emprestou o helicóptero para um colega.

Neymar Jr foi afastado de jogo da Seleção Brasileira

Em suas redes sociais, Neymarsempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 229 milhões de seguidores. O técnico Dorival Jr afirmou que o jogador não defenderá a Seleção Brasileira nos jogos contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março, devido à uma lesão.

O craque lamentou a situação e afirmou que queria muito voltar a usar a amarelinha, mas o momento precisou ser adiado.

"Parecia tão perto a volta, mas infelizmente não vou poder vestir a camisa mais pesada desse mundo no momento. Tivemos longas conversas e todos sabem a vontade que eu estava de voltar, mas entramos em um consenso e resolvemos não me arriscar e poder me preparar melhor para zerar totalmente a lesão", disse ele, que também agradeceu pelas mensagens que recebeu. "Valeu aos que mandaram mensagens de apoio. Faz parte do processo", afirmou.

