Caso Neymar Jr: modelo diz que ficou com o atleta em festa secreta

No programa Fofocalizando, do SBT, uma modelo diz que foi paga para ir em festa dos amigos de Neymar Jr e que foi para o quarto com ele e outra mulher

O jogador de futebol Neymar Jr foi envolvido em mais uma polêmica de rumores de traição . Depois de pedir perdão para Bruna Biancardi por tê-la traído durante a gestação da primeira filha juntos, ele voltou a ser acusado de pular a cerca durante a segunda gravidez da influencer. De acordo com o colunista Leo Dias, a modelo Any Awuada afirmou que ficou com o jogador durante a festa que aconteceu em uma chácara no interior de São Paulo no início da semana.

Durante o programa Fofocalizando, do SBT, Leo Dias conversou ao vivo com Any. Ao questioná-la se ela foi para a cama com Neymar Jr, ela confirmou: “Sim”. Então, ao perguntar se ela foi a única pessoa a ir para o quarto com o atleta, ela disse que não: “Tinha mais alguém”.

Pagamento para ir na festa

A modelo disse que recebeu R$ 20 mil para ir até a festa e que não sabia quem estaria lá. Ela foi junto com outras mulheres contratadas e disse que está recebendo ataques nas redes sociais por ter ido ao local. " Queria deixar claro que antes da gente ir, não sabíamos de quem se tratava . Partimos de um ponto em São Paulo e pegaram os celulares de todo mundo. Eu até fiquei um pouco irritada com isso porque tenho filha e tudo mais. Do ponto da Vila Olímpia até chegar no local, foram umas 3 horas e meia, uma chácara bem longe de tudo. Quando chegamos lá, vimos do que se tratava. Todo mundo estava jogando poker, tinha uns 11 caras. O único que eu conhecia era o Neymar. Tinha por volta de umas 20 garotas, não sei exatamente. Todo mundo bebendo e tudo mais. Só de manhã, quando estava na hora de ir embora, eles foram dar o celular, bem depois", disse ela.

Polêmica na festa

Então, ela contou que a festa acabou quando a esposa de um dos amigos do atleta chegou ao local. "Chegou a esposa de um dos rapazes, foi bem constrangedor. Ela chegou bem brava, queria quebrar tudo. Nós fomos embora e eu gravei o vídeo na van e postei nos meus close friends. Venderam esse vídeo, vazaram esse vídeo, tem um monte de página postando como se eu fosse a errada. Eu sou solteira, não sou casada, não tenho mulher grávida em casa. Eu estava recebendo para estar lá. Eu não estava fazendo nada mais do que o meu trabalho", contou.

A modelo também disse que uma das mulheres que estava na festa se recusou a ir para o quarto com Neymar. "Foi um choque. Não deve estar muito acostumado a receber um não. Era a única menina que não estava sendo paga", afirmou.

Modelo é alvo de ataques

Any ainda disse mais detalhes sobre os ataques que está sofrendo. "Dizendo que eu estou errada porque a mulher dele está grávida. Eu cheguei lá sem saber quem era. Eu fiquei com empatia de saber que a mulher dele estava grávida. Eu acho que acontecer tudo isso. A gente estava lá para isso. A gente já estando lá não tinha como dizer não vou fazer nada", declarou ela, e se defendeu: " Eu falei a verdade. Tem tantas coisas que estão inventando qeu eu preferi falar a verdade. Nós não sabíamos, noa queríamos prejudicar ninguém, o que aconteceu foi isso ".

Equipe de Neymar Jr nega os rumores

A assessoria de Neymar Jr encontrou em contato com o programa Fofocalizando, do SBT, e informou que craque não estava no local da festa. A equipe ainda informou que ele apenas emprestou o helicóptero para levar um amigo, mas que não foi até o evento.

Além deste comentário da assessoria de imprensa, Neymar Jr não se pronunciou sobre as acusações envolvendo sua vida pessoal. A namorada dele, Bruna Biancardi, também não falou nada publicamente. A última postagem dela foi feita na noite de quinta-feira, 13, quando saiu para jantar com as amigas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fofocalizando (@fofocalizando)