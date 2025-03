Médico explica diagnóstico que afastou Neymar da Seleção Brasileira: 'Impede'

O jogador de futebol Neymar foi cortado da Seleção Brasileira e não estará nos jogos contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março

O jogador de futebol Neymar foi cortado da Seleção Brasileira e não estará nos jogos contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março devido a uma lesão na coxa esquerda. Em entrevista ao portal Leo Dias, o ortopedista Maderson Mader deu mais detalhes sobre o ferimento do atleta.

Segundo o especialista, o machucado atrapalha a locomoção do atleta: “A lesão do músculo posterior da coxa do atleta Neymar é uma das lesões mais comuns em atletas de alto rendimento, especialmente no futebol. Se trata de um estiramento de fibras do músculo, localizado atrás da coxa, que é fundamental na corrida, quando ele é mais acionado. Portanto, essa lesão o impede de praticar corridas e atividades de impacto, inicialmente”.

E ele explicou o que pode ter causado a lesão. “Alguns fatores podem estar relacionados como as deficiências de flexibilidade, desequilíbrios de força entre músculos de ações opostas (agonistas e antagonistas), lesões musculares pregressas, distúrbios nutricionais e hormonais, infecções, fatores relacionados ao treinamento, incoordenação de movimentos, padrão incorreto de movimento, sobrecarga e fadiga muscular, má postura durante a execução do treino, discrepância de comprimento de membros inferiores, diminuição da amplitude de movimento e a insuficiência no aquecimento inicial antes da prática dos exercícios”.

Já a recuperação envolve gelo no local, repouso, elevação do membro e uso de anti-inflamatórios, prescritos por um profissional médico. Além de sessões de fisioterapia. “O tempo de recuperação vai depender do grau da lesão muscular. Em linhas gerais pode-se afirmar que, levará entre 4 semanas a lesão de grau I, até 8 semanas a lesão de grau III. O tratamento cirúrgico raramente é indicado”, esclareceu.

Neymar lamenta afastamento da Seleção Brasileira

O craque lamentou a situação e afirmou que queria muito voltar a usar a amarelinha, mas o momento precisou ser adiado. "Parecia tão perto a volta, mas infelizmente não vou poder vestir a camisa mais pesada desse mundo no momento. Tivemos longas conversas e todos sabem a vontade que eu estava de voltar, mas entramos em um consenso e resolvemos não me arriscar e poder me preparar melhor para zerar totalmente a lesão", disse ele, que também agradeceu pelas mensagens que recebeu. "Valeu aos que mandaram mensagens de apoio. Faz parte do processo", afirmou.

