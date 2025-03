Família de Pedro Severino explica decisão envolvendo saúde do jogador

A família de Pedro Severino se pronunciou pela primeira vez a respeito do grave acidente do jovem; jogador segue internado

A família de Pedro Severino, de 19 anos, falou pela primeira vez sobre o grave acidente de trânsito sofrido pelo atleta no início deste mês. O jovem, que quase foi submetido a um protocolo para confirmar sua morte cerebral, está internado na UTI em um hospital de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Desde a hospitalização, boletins médicos atualizando o quadro clínico de Pedro eram divulgados pela unidade de saúde em consenso com os pais do atleta. Em nota, os familiares revelaram que decidiram interromper as atualizações momentaneamente .

No texto, os pais agradecem o apoio que o filho tem recebido do público desde o dia do acidente e explicam que a decisão de não divulgar tantos boletins médicos se deu após a ausência de evoluções significativas em seu quadro gerarem 'ansiedade e angústia' a todos que acompanham o caso.

A família ainda ressaltou que divulgará publicamente qualquer novidade em relação à saúde de Pedro Severino. Vale lembrar que, no último boletim divulgado, o hospital informou que o jovem não necessitava mais de sedativos, além de ter iniciado o processo para retirar a ventilação mecânica.

Leia na íntegra o pronunciamento da família de Pedro Severino:

"Viemos através dessa simples mensagem, após 14 dias agradecer todo apoio, todas as correntes de orações e, principalmente, todo carinho e amor pelo Pedro e por nós! Ontem, em conjunto com o hospital decidimos ‘momentaneamente’ não divulgar boletins médicos de dois em dois dias como estávamos fazendo! A nota diz momentaneamente…

Como é de conhecimento de todos, o caso é grave, e não tendo tantas evoluções diárias, isso só trazia ansiedade e angústia para todos, após uma reação relatada num dos boletins. Mas óbvio, assim que tivermos boas novidades, que temos certeza que acontecerá, um novo boletim será divulgado!

Nós temos a convicção de que o Pedro só está reagindo dessa maneira porque tantas pessoas (inclusive que não conhecemos) estão orando em conjunto e acreditando neste milagre! Sim, ele já é um milagre! Aproveitamos e agradecemos toda a equipe do Hospital da Unimed, sem exceção, incluindo a diretoria até a equipe de linha de frente (Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e colaboradores) no tratamento do Pedro. Todos estão fazendo um trabalho inacreditável.

Novamente agradecemos do fundo do nosso coração, toda ação em conjunto pela recuperação do Pedro. Nessa vida não teremos como agradecer. É muita fé e esperança! Muito obrigado! Esperamos ansiosos passarmos excelentes notícias. Permaneceremos acreditando em Deus e em toda a equipe do Hospital da Unimed".

Leia também: Médico explica diagnóstico que afastou Neymar da Seleção Brasileira: 'Impede'