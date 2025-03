Esposa de Raphinha, da Seleção, revela mensagem que manda para ele antes de jogo

Em entrevista exclusiva para a CARAS Brasil, a modelo Natalia Belloli fala sobre o casamento com o jogador de futebol Raphinha e a nova fase profissional

O jogador de futebol Raphinha é um dos grandes destaques da Seleção Brasileira na atualidade e ele vive uma ótima fase na vida profissional e pessoal. Sucesso nos campos, o atleta é casado com a modelo e influenciadora digital Natalia Belloli, com quem tem um filho, Gael, de 2 anos. Em entrevista ao site CARAS Brasil, a companheira dele revelou curiosidades do relacionamento e da nova fase profissional dela.

Apaixonada pelo marido, ela é uma grande incentivadora do talento dele em campo. Tanto que acompanha de perto os jogos do amado e faz questão de manter a tradição de sempre enviar uma mensagem antes das partidas. "Faço questão de acompanhar e torcer. Sempre envio uma mensagem para ele, dizendo que “Deus o abençoe”", disse ela , que ficou encantada ao vê-lo sendo convocado para a Seleção Brasileira. "Toda convocação é um mix de emoções. Vê-lo fazendo o que ama me faz feliz e cada momento é único. Vejo [a trajetória dele no futebol] como uma jornada de superação. O Raphinha sempre teve ele mesmo como seu maior adversário, buscando evoluir cada vez mais".

Casada com um dos ídolos do futebol hoje em dia, Natalia confessa que não se sente pressionada em ser esposa de um atleta . "Não, não sinto. Eu não o vejo da mesma maneira que todos veem. Para mim, ele segue sendo o mesmo menino que conheci há anos", contou. Inclusive, eles estão juntos há mais de 10 anos.

Os dois se conheceram durante uma viagem para a praia em 2014 e não se desgrudaram mais. Eles casaram há 3 anos e são pais de um menino. "O mais especial [no casamento] é que ele é muito romântico. Nossa amizade e companheirismo são as maiores provas de amor", afirmou ela, que mudou de vida radicalmente ao acompanhar o marido quando ele se mudou para a Espanha. "Foi uma virada de chave na minha vida, na qual aprendi a ter responsabilidades. O que eu mais gosto em Barcelona é o clima, me recorda muito o Brasil. O que menos gosto é não ter meus familiares e amigos por perto", relembrou.

Com mais de 600 mil seguidores no Instagram, Natalia Belloli se dedica à carreira de modelo. Ela assinou contrato para ser agenciada pela Mega Model Brasil e está pronta para encarar os novos projetos profissionais. "Estou entrando em uma etapa mais profissional da minha carreira. Antigamente, para mim, era mais uma questão de hobby, algo que fazia por prazer, sem grandes pretensões. Mas estou retomando esse momento com um novo olhar. E o mais especial é que estou fazendo isso junto à Mega Model Brasil, que será minha representante aqui no Brasil. Eles cuidam da carreira de grandes nomes, então estou muito empolgada e feliz por essa nova fase. É um recomeço e, ao mesmo tempo, um grande desafio, mas estou pronta para vivê-lo intensamente", afirmou.

Por fim, a esposa de Raphinha contou que já realizou o maior sonho de sua vida. "Meu maior sonho era construir a minha família", afirmou ela, que se diz encantada pela maternidade. "Ser mãe é um sentimento divino e único. Ter o meu filho foi a materialização de um sonho", finalizou.

Veja fotos da família de Raphinha:

