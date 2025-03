Presidente do Santos revela futuro de Neymar no time

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, abriu o jogo sobre o futuro de Neymar no time e revelou se jogador deve renovar o contrato

Há cerca de dois meses, Neymar oficializou o seu retorno ao Santos, time que o revelou. Inicialmente, o jogador assinou um contrato de apenas seis meses. Porém, de acordo com Marcelo Teixeira, presidente do clube, há grandes chances do atleta ficar por mais tempo.

"O balanço dos primeiros meses foi muito positivo. Montamos um projeto importante de adaptação e crescimento para o Neymar dentro e fora dos gramados. Em campo, para que ele consiga evoluir tecnicamente, que é o que vem acontecendo. Fora dos gramados, estamos alcançando resultados em temos de parceiros, empresas, aumentando o nosso volume de receita. Portanto, acredito que a expectativa seja muito positiva para que possamos estender seu contrato até a Copa do Mundo do ano que vem", disse ele, em entrevista ao site InfoMoney.

Marcelo também comentou sobre a importância do retorno de Neymar para o torcedor santista. "Ao voltar, o time reconquista a autoestima e devolve alegria ao torcedor que estava amargurado, triste, sem tantas esperanças. É um divisor de águas que faz com que o Santos se recoloque no mercado esportivo e atraia investidores e novos torcedores".

Desde que voltou ao Santos, Neymar esteve presente em sete partidas, todas pelo Campeonato Paulista, com direito a três gols e três assistências.

Afastamento da Seleção Brasileira

O jogador de futebol Neymar foi cortado da Seleção Brasileira e não estará nos jogos contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março devido a uma lesão na coxa esquerda. Em entrevista ao portal Leo Dias, o ortopedista Maderson Maderdeu mais detalhes sobre o ferimento do atleta.

Segundo o especialista, o machucado atrapalha a locomoção do atleta: “A lesão do músculo posterior da coxa do atleta Neymar é uma das lesões mais comuns em atletas de alto rendimento, especialmente no futebol. Se trata de um estiramento de fibras do músculo, localizado atrás da coxa, que é fundamental na corrida, quando ele é mais acionado. Portanto, essa lesão o impede de praticar corridas e atividades de impacto, inicialmente”.

E ele explicou o que pode ter causado a lesão. “Alguns fatores podem estar relacionados como as deficiências de flexibilidade, desequilíbrios de força entre músculos de ações opostas (agonistas e antagonistas), lesões musculares pregressas, distúrbios nutricionais e hormonais, infecções, fatores relacionados ao treinamento, incoordenação de movimentos, padrão incorreto de movimento, sobrecarga e fadiga muscular, má postura durante a execução do treino, discrepância de comprimento de membros inferiores, diminuição da amplitude de movimento e a insuficiência no aquecimento inicial antes da prática dos exercícios”.

Já a recuperação envolve gelo no local, repouso, elevação do membro e uso de anti-inflamatórios, prescritos por um profissional médico. Além de sessões de fisioterapia. “O tempo de recuperação vai depender do grau da lesão muscular. Em linhas gerais pode-se afirmar que, levará entre 4 semanas a lesão de grau I, até 8 semanas a lesão de grau III. O tratamento cirúrgico raramente é indicado”, esclareceu.

