Patricia Abravanel revela como foi sua virada de ano com marido e filhos

Ao lado do esposo e dos três herdeiros, Patricia Abravanel revela como foi o Ano Novo com sua família; veja as fotos do momento

A apresentadora Patricia Abravanel compartilhou cliques raros de sua família na rede social. Nesta quarta-feira, 01, a comunicadora do SBT mostrou como foi seu Ano Novo ao lado do esposo, o político Fábio Faria, e os três filhos, Pedro, Jane e Senor.

Dias depois de postar um perrengue que passou com as irmãs em Galinhos, no Rio Grande do Norte, a herdeira de Silvio Santos revelou como foi o Réveillon deles. Usando looks branco, ela e seus amores posaram radiantes brindando a chegada de 2025.

"2025 chegou! Desejo o melhor para você e toda sua família! Esse será o melhor ano das nossas vidas! Vamos fazer acontecer! Que Deus nos abençoe e nos de sabedoria para sempre escolher o melhor! “Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro” (Jeremias 29:11). Pra cima! 2025 é todo nosso! Saúde! Paz! Amor! Alegria", disse ela na legenda.

Ainda nas últimas semanas, Patricia Abravanel encantou ao mostrar uma exposição que foi montada no SBT com os looks de Silvio Santos. No final do ano, ela participou do Melhores do Ano da Globo e recebeu a homenagem feita para seu pai na emissora concorrente.

Por que Patricia Abravanel esteve na Globo?

A apresentadora Patricia Abravanel esteve nos estúdios da Globo para receber uma homenagem da emissora para o seu pai, Silvio Santos, que faleceu em agosto de 2024. Em transmissão simultânea entre Globo e SBT, ela e Luciano Huck dividiram o palco e falaram sobre o legado do comunicador veterano para a TV brasileira.

"Nunca haverá alguém como Silvio Santos, ele é único. Mas eu ouso dizer que ele preparou muito bem cada uma de nós. E o SBT está caminhando para o seu melhor momento. Não vai ter maior que Silvio Santos, mas nós temos o compromisso de dar continuidade ao legado tão maravilhoso. E que as próximas gerações conheçam quem foi Silvio santos e se inspirem em Silvio santos para conquistarem ainda mais e ser o melhor em qualquer área da sua vida. A alegria dele estava em fazer o brasileiro feliz”, finalizou.

Por sua vez, Luciano Huck celebrou a importância de Silvio Santos para a TV. "Acho que é incrível o que estava acontecendo nessa noite. Estamos em um sinal único. Gostaria de reforçar que é mais do que um gesto de boa vizinhança, é um momento de celebração. A gente faz tv, é apaixonado por tv, e é uma profissão de fé na forca que a tv tem de conectar as pessoas e tocar o coração de cada brasileiro. Lá atras, o Silvio Santos mostrou o quanto é possível unir todo mundo no mesmo domingo, na mesma tv, assistindo televisão. Ele foi pioneiro em fazer tv e tornar um ponto de encontro. Essa essência continua viva e por isso que a gente está aqui. Eu defendo a força da tv de unir as pessoas e nos lembrar que o que realmente importa é as coisas simples”, afirmou.

