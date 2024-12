Patricia Abravanel brilha na Globo: ‘Silvio Santos ainda fazendo história’

Globo e SBT unem seus sinais em homenagem ao apresentador Silvio Santos no Melhores do Ano com encontro de Patricia Abravanel e Luciano Huck

Em momento histórico na TV brasileira, Globo e SBT unem seus sinais de transmissão no domingo para celebrarem a história e a vida de Silvio Santos (1930-2024). Durante o prêmio Melhores do Ano,Luciano Huck recebeu Patricia Abravanel no palco da premiação para homenagear o pai dela.

Com alegria e celebração, os dois falaram sobre a importância de Silvio Santos para a TV aberta no Brasil. “A TV brasileira não seria o que é hoje sem Silvio santos. A gente não poderia deixar de homenagear o maior de todos”, disse Huck. E Patricia completou o colega de profissão. “É algo histórico. Estamos fazendo história na TV. Nesse momento, estamos simultaneamente no SBT e na rede Globo. É algo surreal, nunca aconteceu antes. E é Silvio Santos ainda fazendo história”, disse ela, e ainda brincou sobre outra empresa da família Abravanel. "Eu já distribui Jequiti para a Globo inteira”.

Declaração de Patricia Abravanel

No palco do Melhores do Ano, Patricia Abravanel comemorou a alegria de seguir com o legado do pai na TV e também de ver outros apresentadores que se inspiram em Silvio Santos. “Luciano, você é um exemplo em vários aspectos. Quero honrar você. No meu time tenho duas pessoas que aprenderam tudo no instituto Criar. Você tem a mesma missão do meu pai: inspirar as pessoas a sonharem sonhos e realizarem. A gente olhava para ele e via isso. Esse homem sonhou e realizou. Ele via o melhor nas pessoas. Ele via potencial nas pessoas. E vejo que temos seguido esses passos”, disse ela.

E completou: “Você fez o convite e achei generoso demais. E a Daniela teve a ideia genial de fazer a transmissão simultânea. Estou muito honrada”.

Então, ela citou a intenção da família de seguir com as conquistas do pai. "Nunca haverá alguém como Silvio Santos, ele é único. Mas eu ouso dizer que ele preparou muito bem cada uma de nós. E o SBT está caminhando para o seu melhor momento. Não vai ter maior que Silvio Santos, mas nós temos o compromisso de dar continuidade ao legado tão maravilhoso. E que as próximas gerações conheçam quem foi Silvio santos e se inspirem em Silvio santos para conquistarem ainda mais e ser o melhor em qualquer área da sua vida. A alegria dele estava em fazer o brasileiro feliz”, finalizou.

Luciano Huck destaca a importância de Silvio Santos

Por sua vez, Luciano Huck celebrou a importância de Silvio Santos para a TV. "Acho que é incrível o que estava acontecendo nessa noite. Estamos em um sinal único. Gostaria de reforçar que é mais do que um gesto de boa vizinhança, é um momento de celebração. A gente faz tv, é apaixonado por tv, e é uma profissão de fé na forca que a tv tem de conectar as pessoas e tocar o coração de cada brasileiro. Lá atras, o Silvio Santos mostrou o quanto é possível unir todo mundo no mesmo domingo, na mesma tv, assistindo televisão. Ele foi pioneiro em fazer tv e tornar um ponto de encontro. Essa essência continua viva e por isso que a gente está aqui. Eu defendo a força da tv de unir as pessoas e nos lembrar que o que realmente importa é as coisas simples”, afirmou.

E completou: "Estamos unidos em um único sinal, é mais do que um sinal de transmissão, podemos buscar o que nos une e não o que nos separa. Muito obrigado a Patricia, a Daniela, a família Marinho pela confiança e a todos que fazem a televisão. Obrigada Silvio Santos”.

Por fim, Luciano e Patricia jogaram aviões de dinheiro para a plateia, que era um gesto característico do Programa Silvio Santos.

