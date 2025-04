Isis Valverde revela detalhes sobre seu casamento: ‘Não vejo a hora’

A atriz Isis Valverde vai se casar com o empresário Marcus Buaiz e revelou detalhes sobre a cerimônia, o vestido e a lua de mel; confira!

Isis Valverde, de 37 anos, abriu o jogo sobre os preparativos para seu casamento luxuoso com o empresário Marcus Buaiz, de 45. A atriz contou curiosidades sobre os vestidos, o local escolhido para a celebração e os planos para a lua de mel.

Isis e Marcus oficializarão a união no dia 3 de maio. A celebração, que reunirá cerca de 300 convidados, terá um custo estimado em R$ 5 milhões . Para garantir privacidade, uma torre será instalada nas proximidades do local para bloquear o sinal de celular. O menu contará com trufas importadas e uma variedade de pratos sofisticados. A atração musical ficará por conta do cantor Silva.

Entre os detalhes que chamam atenção está o fato da atriz usar até três vestidos ao longo da comemoração. Todos serão assinados pela estilista britânica Vivienne Westwood, escolhidos com foco no conforto. “A ideia é estilizar. Eu sempre reutilizei roupas. Acho importante lembrar que a moda também precisa ser refeita, não descartada. [Optei por mais de um vestido porque] tem que ser confortável para dançar, e eu quero curtir muito", disse em entrevista à Vogue.

Além disso, o casal optou por celebrar a união no interior de São Paulo, com a cerimônia marcada para o período da tarde, a fim de aproveitar ao máximo a luz natural. "O lugar é rústico, tem natureza, lago, pedra, verde... Parece uma fazenda no meio da Itália", comentou.

E por falar na Itália, a lua de mel não poderia ter outro destino. O casal escolheu o país como cenário para celebrar o pós-casamento. "Quero ficar naqueles hotéis dos sonhos. Não vejo a hora porque preciso descansar" .

Confira alguns registros do casal:

