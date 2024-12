Patricia Abravanel mostra exposição de looks de Silvio Santos no SBT; veja

No SBT, Patricia Abravanel mostra que exposição de looks icônicos de Silvio Santos foi montada para homenagear o eterno patrão da emissora

A apresentadora Patricia Abravanel mostrou que mais uma homenagem foi feita para Silvio Santos no SBT. Nesta terça-feira, 17, a comunicadora compartilhou um vídeo feito em um espaço da emissora e revelou que uma exposição de looks do eterno patrão foi montada para relembrar ainda mais o seu jeito único.

Nas paredes foi aberto um espaço para os manequins vestirem as peças mais marcantes do dono do baú. Além de seus ternos, uma roupa mais descontraída também foi exposta no local. Os looks então foram "fechados" com vidro e ficaram apenas à vista para quem passa pelo lugar.

"Uma exposição linda feita pelo Rogério e sua equipe do figurino. Parabéns", disse a famosa ao exibir o trabalho especial das pessoas em homenagem a Silvio Santos.

No vídeo, Patricia Abravanel apareceu segurando o prêmio que recebeu no palco de Luciano Huck na Globo. É bom lembrar que a famosa marcou presença na emissora para receber uma homenagem para seu pai e usou um look repetido para a ocasião.

Por que Patricia Abravanel esteve na Globo?

A apresentadora Patricia Abravanel esteve nos estúdios da Globo para receber uma homenagem da emissora para o seu pai, Silvio Santos, que faleceu em agosto de 2024. Em transmissão simultânea entre Globo e SBT, ela e Luciano Huck dividiram o palco e falaram sobre o legado do comunicador veterano para a TV brasileira.

"Nunca haverá alguém como Silvio Santos, ele é único. Mas eu ouso dizer que ele preparou muito bem cada uma de nós. E o SBT está caminhando para o seu melhor momento. Não vai ter maior que Silvio Santos, mas nós temos o compromisso de dar continuidade ao legado tão maravilhoso. E que as próximas gerações conheçam quem foi Silvio santos e se inspirem em Silvio santos para conquistarem ainda mais e ser o melhor em qualquer área da sua vida. A alegria dele estava em fazer o brasileiro feliz”, finalizou.

Por sua vez, Luciano Huck celebrou a importância de Silvio Santos para a TV. "Acho que é incrível o que estava acontecendo nessa noite. Estamos em um sinal único. Gostaria de reforçar que é mais do que um gesto de boa vizinhança, é um momento de celebração. A gente faz tv, é apaixonado por tv, e é uma profissão de fé na forca que a tv tem de conectar as pessoas e tocar o coração de cada brasileiro. Lá atras, o Silvio Santos mostrou o quanto é possível unir todo mundo no mesmo domingo, na mesma tv, assistindo televisão. Ele foi pioneiro em fazer tv e tornar um ponto de encontro. Essa essência continua viva e por isso que a gente está aqui. Eu defendo a força da tv de unir as pessoas e nos lembrar que o que realmente importa é as coisas simples”, afirmou.

