Virginia Fonseca se derrete em clique com o filho: 'Príncipe da minha vida'

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma nova foto com o filho, José Leonardo

Virginia Fonseca encheu as redes sociais de fofura na noite desta sexta-feira, 11, ao compartilhar um clique inédito ao lado do filho caçula, José Leonardo, de sete meses.

No clique, o menino, fruto de seu casamento com o cantor Zé Felipe, aparece no colo da mamãe, enquanto ela admira ele. "Não é porque saiu de mim não... Mas que beleza é essa? Socorro, que menino bonito bicho. Príncipe da minha vida", se derreteu a influenciadora digital na legenda da publicação.

Mais cedo, Virginia mostrou como foi recepcionada pelas filhas, Maria Alice e Maria Flor, ao chegar em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Ela voltou para a propriedade alguns dias depois de gravar seu programa em São Paulo, no SBT. "Cheguei sendo recebida do melhor jeito, pelas minhas Marias (Josézinho ta dormindo, ele é pequinininho mamãe", contou sobre ter reencontrado as garotas e não ter surgido com o caçula por ele estar tirando uma soneca.

Virginia mostra fotos do mesversário do filho em homenagem ao pai falecido

O filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, completou sete meses nesta última terça-feira, 08, e dias antes ganhou mais uma festinha de mesversário para a data. Dessa vez, a influenciadora digital resolveu escolher um tema especial para homenagear o seu pai falecido, Mário Serrão.

Como ele era luso-americano e chegaram até a morar uma época em Portugal, a empresária escolheu a cultura do país para a decoração e os docinhos. O bebê e as irmãs, Maria Alice e Maria Flor, também usaram looks inspirados no tema para a celebração.

"7 meses do goido mais lindo do mundo! Que Deus abençoe sua vida sempre meu filho, lhe dê muita saúde, amor, paz, sabedoria, felicidade e sucesso! Sua família te ama mais que tudo escolhemos o tema PORTUGAL em homenagem ao meu pai, minha maior saudade", escreveu a famosa na legenda. Veja a publicação!

