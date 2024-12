Patricia Abravanel exibe perrengue chique durante viagem em família

A apresentadora Patricia Abravanel compartilha registros da aventura com a família ao aproveitar os dias de descanso no Nordeste

Nesta quinta-feira, 26, a apresentadora do Programa Silvio Santos, Patricia Abravanel, decidiu compartilhar uma situação peculiar durante as férias em família para Galinhos, no Rio Grande do Norte. A famosa revelou aos seguidores que a aventura começou antes mesmo da turma chegar ao destino final.

Por meio de uma série de registros publicados no story de seu perfil no Instagram, a quarta filha de Silvio Santos (1930-2024), mostrou que eles passaram um verdadeiro perrengue chique, ao ter o pneu de um dos carros furado.

“Olha o perrengue chique da galera de São Paulo e de Pato Branco. Alê [Alexandre Pato] está trocando o pneu”, divertiu-se. Na legenda, Patrícia ainda completou: “Pato fez bonito trocando pneu! Mas quem trocou mesmo foi o Graco Parente”, disse.

Em outro vídeo, Patricia ainda mostrou os homens do grupo fazendo esforço para desatolar um dos carros da areia: “Hoje eles deram show!”, elogiou.

Parte da família Abravanel se reuniu para aproveitar as férias em família. Além de Patricia e o marido, Fábio Faria, Rebeca Abravanel, Alexandre Pato, Renata Abravanel, Marcelo Beyruti, Daniela Beyruti e Alexandro Massinha estão no passeio.

Confira, abaixo, a série de registros publicados nos stories do perfil de Patrícia no InstagraM;

Patrícia Abravanel e família enfrentam perrengue durante viagem - Foto: Reprodução/Instagram

Patrícia Abravanel e família enfrentam perrengue durante viagem - Foto: Reprodução/Instagram

Patrícia Abravanel e família enfrentam perrengue durante viagem - Foto: Reprodução/Instagram

Patricia Abravanel mostra exposição de looks de Silvio Santos

Na semana passada, Patricia Abravanel compartilhou um vídeo em que registra um espaço do SBT e dedicado à exposição de looks de Silvio Santos.

O espaço é composto por manequins com as peças mais marcantes do Dono do Baú. Além de seus ternos, uma roupa mais descontraída também foi exposta no local. Os looks foram "blindados" com vidro e ficaram apenas à vista para quem passa pelo lugar.

"Uma exposição linda feita pelo Rogério e sua equipe do figurino. Parabéns", disse ao exibir o trabalho das pessoas em homenagem ao pai. Confira!

Leia também: Lívia Andrade revela o que ouviu de Patricia Abravanel em reencontro na Globo