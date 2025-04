Mãe de João Guilherme deixa a barriguinha à mostra em nova aparição com o filho

João Guilherme leva a mãe, Naira Ávila, ao show de Gilberto Gil em São Paulo. Veja os looks de mãe e filho para o evento

O ator João Guilherme aproveitou a noite desta sexta-feira, 11, na companhia de sua mãe, Naira Ávila. Os dois foram juntos ao show do cantor Gilberto Gil em São Paulo e esbanjaram simpática na chegada ao evento.

Mãe e filho posaram sorridentes e exibiram seus looks estilosos. Naira deixou a barriguinha à mostra ao surgir com blusa preta e calça cinza soltinha. Por sua vez, João apostou em blazer com camisa branca e jeans.

Vale lembrar que Naira Ávila é irmã mais velha do músico Pe Lu, ex-Restart, e viveu um romance com o cantor Leonardo quando era bailarina. Os dois viveram um affair quando o artista estava separado de Poliana Rocha e ela engravidou de João Guilherme.

Naira Ávila e João Guilherme - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Naira Ávila e João Guilherme - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Mãe de João Guilherme fala do filho

Mãe do ator João Guilherme, a empresária Naira Ávila surpreendeu ao revelar qual é o defeito da personalidade do filho. Inclusive, ela contou que o defeito também é uma qualidade do seu herdeiro.

“Sua maior virtude é também seu maior defeito: o desapego das coisas, da matéria. Isso desde criança”, disse ela na revista GQ.

Além disso, Ávila contou mais detalhes sobre seu filho. “Mais do que seguro de si, o João Guilherme é maduro. Ele cresceu em um ambiente onde se conversava sobre tudo, sentimentos, relações e o próximo, além de trabalho e responsabilidades, que, desde cedo, foram assumidas por opção dele”, afirmou.

Leia também: Mãe de João Guilherme revela tratamento com sêmen de salmão