Mari Yumi fala sobre 'A Caverna Encantada' e o sonho de conhecer o Japão

A atriz Mari Yumi interpreta a personagem Jane Martins na novela infantil 'A Caverna Encantada', do SBT

Prestes a completar 10 anos, Mari Yumi já coleciona feitos que muitas crianças apenas sonham em alcançar. Com um olhar doce, criatividade aflorada e uma paixão gigante pela arte, a pequena atriz, modelo e desenhista vem conquistando o Brasil com sua sensibilidade e carisma — dentro e fora das telas.

Desde muito cedo, Mari demonstrava um talento nato: entre lápis de cor e pincéis, ela descobriu uma forma única de traduzir seus sentimentos. Suas criações deixaram de ser apenas desenhos infantis e se tornaram verdadeiras obras emocionais, encantando quem cruza com sua arte.

Descendente de japoneses, ela se orgulha de suas raízes e declara que adoraria visitar o Japão um dia . "Tenho muita vontade de conhecer a cultura de perto, visitar templos, experimentar comidas típicas e ver de onde vêm os origamis que eu amo fazer!", contou. Sua matéria favorita na escola é Artes, e ela adora colocar suas ideias no papel entre uma aula e outra.

Mari Yumi - Foto: Divulgação

A carreira artística

Apesar da pouca idade, Mari já tem história no mundo artístico. "Com três anos de idade, fui modelo. Minha mãe queria que eu perdesse a timidez e me colocou em um curso de câmera", disse ela. A partir dali, a paixão pela atuação só cresceu — e hoje ela vive uma fase especial na carreira.

Na novela A Caverna Encantada, exibida pelo SBT, a menina interpreta Jane Martins , uma personagem que parece ter saído diretamente do seu próprio universo. "O mundo da Jane é quase como o meu. Tudo é tão fofinho!", afirmou.

Na trama, Jane é uma princesa bailarina muito feminina, que enxerga o mundo com lentes cor-de-rosa e adora brincar de chá da tarde com suas bonecas. Até a expressão de "danado" do colega Felipe a faz suspirar. Assim como sua personagem, Mari também faz aulas de balé, ama se expressar com leveza e imaginação, e acredita em um mundo mais gentil. "A Jane gosta de ver o lado bom das pessoas, ver um mundo mais positivo, é como se fosse o Jogo do Contente da Poliana. Eu jogo ele na vida real também", revelou.

Além do balé e da atuação, Mari é fã declarada da cultura K-pop. Encantada pelos doramas, figurinos coloridos, músicas cativantes e a estética que mistura tradição e modernidade, ela se vê representada nesse universo. "É lindo ver como os artistas asiáticos estão ganhando espaço e sendo reconhecidos na TV e na mídia. Isso me dá esperança e orgulho", refletiu.

Para a atriz, o sucesso da cultura coreana também abre portas para mais representatividade de pessoas como ela, de "pele amarela", na arte e no entretenimento.

Leia também:Atriz de 'A Caverna Encantada' sonha em seguir passos de Ana Castela na música