Xororó presta homenagem no aniversário de Junior: 'Orgulho de ser seu pai'

Junior Lima completou 41 anos de vida nesta sexta-feira, 11, e ganhou uma homenagem especial de seu pai, o cantor Xororó.

Em seu perfil oficial, o artista compartilhou duas fotos com o aniversariante: na primeira, Junior aparece criança ao lado do pai. Já na segunda, os dois estão se apresentando juntos em um show.

Na legenda, Xororó escreveu uma bela mensagem para o filho. "Aeeeeehh Hoje é seu dia! Junior, que esse novo ciclo venha repleto de coisas boas! Muita saúde, paz, amor! Que você consiga fazer dos seus sonhos realidade!!! Você merece tudo de melhor! Tenho muito orgulho de ser seu pai, viu!! Te amo imenso, meu filho!", escreveu ele.

Os internautas deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Lindos!! Parabéns, Juninho", disse uma seguidora. "Ele merece todas as homenagens! Viva o Juninho!", comentou outra. "Meu ídolo precioso!!!! Infinitas alegrias e realizações de todos os seus sonhos", desejou uma fã.

Junior é fruto do relacionamento do cantor sertanejo com Noely Lima. Os dois também são pais de Sandy, que completou 42 anos em janeiro.

Confira:

Junior desabafa sobre paternidade

O cantor Junior relembrou detalhes do começo da carreira nos anos 1990, com apenas cinco anos com a irmã, a cantora Sandy, que na época tinha seis. Além de falar ter iniciado a trajetória artística cedo, o famoso destacou os desafios da paternidade, já que ele e a esposa, a designer Monica Benini, são pais de Otto, de sete anos, e Lara, de três.

Segundo ele, ser pai mudou completamente a vida como casal e também como indivíduos. "É muito isso, é uma revolução absoluta na vida, mas você não consegue mais se imaginar sem, sabe?", disse em entrevista à Mari Palma, no Na Palma da Mari. E afirma que é um trabalho em que não existem férias. Mas ao mesmo tempo,é um estímulo para a própria vida, que o fez até refletir a experiência pode não ser para todo mundo. "Se você não está preparado para essa revolução, não tenha filhos, porque não é fácil, não é para qualquer um, sinceramente", acrescentou. Confira o relato completo!

