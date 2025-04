Sandy escreve mensagem especial no aniversário de Junior: 'Te amo infinito'

A cantora Sandy prestou uma bela homenagem para o irmão, Junior Lima, que completou 41 anos de vida nesta sexta-feira, 11

Sandy usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu irmão, Junior Lima, que completou 41 anos nesta sexta-feira, 11.

Em seu perfil, a cantora compartilhou uma foto de quando os dois eram crianças e uma recente do aniversariante, e o parabenizou. "Hoje é dia de celebrar a vida do meu irmão!", disse a artista no começo do texto.

"Eu sou só gratidão a Deus e ao Universo por ter nascido da mesma barriga e por ter o privilégio de já ter compartilhado tanto dessa vida com essa criatura tão especial e cheia de luz que é você, Junior. Que a gente siga compartilhando, de mãos dadas, por todo caminho. Que ele seja de muita saúde, alegria, leveza, paz no coração e muuuuuito amor, como você merece. Te amo infinito", declarou Sandy.

Junior também recebeu uma homenagem especial do pai. O cantor Xororó compartilhou uma foto de quando o filho era criança e outra dos dois se apresentando juntos e o parabenizou. "Aeeeeehh Hoje é seu dia! Junior, que esse novo ciclo venha repleto de coisas boas! Muita saúde, paz, amor! Que você consiga fazer dos seus sonhos realidade!!! Você merece tudo de melhor! Tenho muito orgulho de ser seu pai, viu!! Te amo imenso, meu filho!", disse o artista.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial)

Filho de Sandy e Lucas Lima surge em momento de diversão com o pai

Theo, filho de Sandy e Lucas Lima, roubou a cena ao fazer uma rara aparição nas redes sociais no último final de semana. O pai dele mostrou um vídeo de quando estava brincando com o filho no quintal de casa.

Nas imagens, Theo, que está com 10 anos, mostrou o quanto já cresceu ao aparecer 'grandão' enquanto jogava vôlei com o pai na noite de domingo, 6. Os dois apareceram se divertindo na casa de Lucas Lima em Campinas, no interior de São Paulo. Confira!

Leia também:Namorado de Sandy rompe o silêncio sobre acusações: 'A alma em paz'