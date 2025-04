Filha de Gugu Liberato mostra fotos de momentos felizes com o apresentador

No dia em que o apresentador completaria 66 anos, filha de Gugu Liberato exibe lembranças especiais com ele e emociona; veja

Uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato, Sofia Liberato, fez uma homenagem para o pai nesta quinta-feira, 10, dia em que ele completaria 66 anos. Em sua rede social, a jovem resgatou fotos de sua infância ao lado do apresentador, falecido em 2019 após um acidente doméstico na casa dele nos EUA.

Celebrando o dia em que o comunicador veio ao mundo, a herdeira dele com Rose Miriam falou o quanto o ama. Sofia Liberato contou que escolheu as fotos de momentos felizes que viveu ao lado dele.

"Hoje é uma data muito especial: o dia em que meu pai nasceu. O dia em que Deus colocou no mundo alguém que, há 66 anos, ninguém imaginava que se tornaria uma referência para tantas pessoas — o Gugu Liberato para o Brasil, e o papai tão amado para nós. Escolhi essas fotos em momentos de felicidade porque é assim que ele vive em mim. É assim que celebro o dia dele: revivendo as lembranças e os momentos especiais que tivemos juntos. Te amo muito, pai. Para sempre", escreveu ela ne legenda.

Assim com a irmã, João Augusto Liberato, o primogênito de Gugu Liberato e Rose Miriam, também fez uma homenagem de aniversário para o apresentador, relembrando fotos de momentos marcantes com ele. A mãe deles fez o mesmo e abriu o coração dizendo o quanto admirava a beleza exterior e interior do pai de seus filhos.

Fim da batalha judicial pela herança de Gugu Liberato

A família de Gugu Liberato encerrou a batalha judicial que dividiu a família nos últimos cinco anos - desde a morte do apresentador. Com isso, a herança dele finalmente foi dividida entre os herdeiros que ele apontou em seu testamento. Em entrevista ao Fantástico, os filhos do comunicador, a irmã dele, Aparecida Liberato, e Rose Miriam falaram pela primeira vez sobre o assunto.

A herança de Gugu - estimada em R$ 1 bilhão e 400 milhões - foi dividida com 75% para os três filhos - João Augusto, Marina e Sofia Liberato - e 25% para os 5 sobrinhos do comunicador. A divisão foi feita após Rose Miriam renunciar ao processo que pedia o reconhecimento de união estável ao ficar de fora do testamento deixado por Gugu.

João Augusto contou ao Fantástico que tomou a iniciativa de promover um acordo familiar e prometeu que iria cuidar da mãe junto com as irmãs. Inclusive, os três filhos abriram um fundo de investimento internacional e depositaram uma quantia para que o rendimento fosse totalmente usado pela mãe ao longo de sua vida. Saiba mais aqui!