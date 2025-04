Junior ganha declaração de Monica Benini em seu aniversário: 'O coração mais lindo'

Monica Benini prestou uma bela homenagem para o marido, o cantor Junior Lima, que completou 41 anos nesta sexta-feira, 11

Monica Benini usou as redes sociais para homenagear o marido, o cantor Junior Lima, que completou 41 anos de vida nesta sexta-feira, 11.

A designer de joias compartilhou várias fotos ao lado do amado em seu perfil oficial e se declarou para ele. "E eis que o cara mais legal que já conheci é meu amor. Meu amigo, meu companheiro, o pai dos meus filhos", começou ela, que é mãe de Otto, de sete anos, e Lara, de três anos.

"O cara com o coração mais lindo que eu já vi. Que a vida sempre seja generosa contigo, amor. Que te traga muita luz, proteção e clareza, pra que você sempre ande confiante pra onde seu coração mais vibra. To do seu lado sempre, sempre, sempre. Te amo. Mais. E mais. Feliz aniversário, feliz vida!", completou ela.

Além da esposa, Junior ganhou uma homenagem especial do pai, Xororó, e da irmã, Sandy. O cantor postou uma foto com o filho criança e outra dos dois se apresentando juntos e o parabenizou. "Aeeeeehh Hoje é seu dia! Junior, que esse novo ciclo venha repleto de coisas boas! Muita saúde, paz, amor! Que você consiga fazer dos seus sonhos realidade!!! Você merece tudo de melhor! Tenho muito orgulho de ser seu pai, viu!! Te amo imenso, meu filho!", escreveu o artista.

Já a cantora recordou uma foto de quando ela e o irmão eram crianças e demonstrou o seu amor por ele. "Eu sou só gratidão a Deus e ao Universo por ter nascido da mesma barriga e por ter o privilégio de já ter compartilhado tanto dessa vida com essa criatura tão especial e cheia de luz que é você, Junior. Que a gente siga compartilhando, de mãos dadas, por todo caminho. Que ele seja de muita saúde, alegria, leveza, paz no coração e muuuuuito amor, como você merece. Te amo infinito", declarou Sandy.

Junior e Monica Benini completam 10 anos de casamento

Em outubro, o cantor Junior e a esposa, a influencer Monica Benini, completaram 10 anos de casamento. Eles comemoraram o aniversário da união com um post especial nas redes sociais.

No post, ela declarou o seu amor e a data marcante na vida romântica do casal. "10 anos do dia em que celebramos nosso encontro. Uma vida. Muito bem vivida e vencida. Que sempre tenhamos motivos para celebrar. Te amo infinito e além", disse ela. Saiba mais!

