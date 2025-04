Rose Miriam abre o coração e se declara para Gugu: 'Ele era muito lindo'

No dia em que Gugu completaria 66 anos, Rose Miriam abre o coração e faz declaração sobre ter tido forte admiração pela pessoa do apresentador

Nesta quinta-feira, 10 de abril, o apresentador Gugu Liberato, falecido em 2019 após um acidente doméstico, completaria 66 anos e Rose Miriam, a mãe dos três filhos do famoso, não deixou de homenageá-lo em sua rede social.

Relembrando fotos ao lado dele, em viagens e datas especiais, a médica, que mora há anos nos EUA com os herdeiros, abriu o coração e falou sobre ter admirado muito o comunicador. Rose Miriam então contou que o achava bonito por dentro e por fora.

"Dia 10 de abril…uma data especial para mim, pois foi nesse dia que nasceu um grande homem! Hoje o Gugu estaria completando entre nós 66 anos de idade!! Que saudade dele… que falta ele me faz! Eu gostava de ficar admirando ele exteriormente, pois ele era muito lindo;bem como o seu interior, ou seja, o seu espírito, que era mais lindo ainda! Feliz aniversário meu amor querido", declarou-se ela.

O primogênito deles, João Augusto Liberato, também fez uma homenagem de aniversário para o apresentador. Em sua rede social, o jovem relembrou cliques com Gugu e falou sobre sentir muita falta do pai.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rose Miriam Di Matteo (@rosemiriamoficial)

Fim da batalha judicial pela herança de Gugu Liberato

A família de Gugu Liberato encerrou a batalha judicial que dividiu a família nos últimos cinco anos - desde a morte do apresentador. Com isso, a herança dele finalmente foi dividida entre os herdeiros que ele apontou em seu testamento. Em entrevista ao Fantástico, os filhos do comunicador, a irmã dele, Aparecida Liberato, e Rose Miriam falaram pela primeira vez sobre o assunto.

A herança de Gugu - estimada em R$ 1 bilhão e 400 milhões - foi dividida com 75% para os três filhos - João Augusto, Marina e Sofia Liberato - e 25% para os 5 sobrinhos do comunicador. A divisão foi feita após Rose Miriam renunciar ao processo que pedia o reconhecimento de união estável ao ficar de fora do testamento deixado por Gugu.

João Augusto contou ao Fantástico que tomou a iniciativa de promover um acordo familiar e prometeu que iria cuidar da mãe junto com as irmãs. Inclusive, os três filhos abriram um fundo de investimento internacional e depositaram uma quantia para que o rendimento fosse totalmente usado pela mãe ao longo de sua vida. Saiba mais aqui!