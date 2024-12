William Bonner e a esposa tiram foto com as filhas de Silvio Santos

Aproveitando visita inédita das filhas de Silvio Santos na Globo, William Bonner e a esposa registram momento com um clique ao lado das herdeiras

O apresentador William Bonner não perdeu a oportunidade de registrar a visita inédita das filhas de Silvio Santos na Globo, neste domingo, 15. Ao lado de sua esposa, Natasha Dantas, o jornalista postou para a selfie com as herdeiras do eterno dono do baú.

Sorridente, o âncora posou com a amada, Daniela Beyruti e Patricia Abravanel. Claro que o registro icônico movimentou a rede social e gerou vários comentários. Os seguidores de Bonner então reagiram.

"Marcante", definiram o encontro raro. "Quase não carregou a foto", brincaram sobre a importância dos famosos reunidos.

Durante os Melhores do Ano, Silvio Santos recebeu uma homenagem emocionante e as filhas foram à Globo receber o prêmio. Patricia Abravanel então comoveu ao fazer um discurso sobre prosseguir com o legado do pai. "Nunca haverá alguém como Silvio Santos, ele é único. Mas eu ouso dizer que ele preparou muito bem cada uma de nós. E o SBT está caminhando para o seu melhor momento. Não vai ter maior que Silvio Santos, mas nós temos o compromisso de dar continuidade ao legado tão maravilhoso. E que as próximas gerações conheçam quem foi Silvio santos e se inspirem em Silvio santos para conquistarem ainda mais e ser o melhor em qualquer área da sua vida. A alegria dele estava em fazer o brasileiro feliz”, declarou.

