No aniversário de Angélica, Luciano Huck faz declaração: 'Superando tudo'

Comemorando o aniversário de Angélica, Luciano Huck escreve declaração de amor e fala sobre superar os desafios da vida ao lado dela

O aniversário de Angélica é neste sábado, 30, e o esposo da loira, o apresentador Luciano Huck, não deixou de homenagear a amada na rede social. Com um vídeo com várias fotos de momentos importantes ao lado dela, o famoso se declarou.

Casados desde 2004,o comandante do Domingão Com o Huck falou sobre ser muito grato por ela em sua vida e pela família que construíram com os três filhos, Joaquim Huck, Benício Huck e Eva Huck.

"Hoje é o dia dela… e a palavra que define tudo é gratidão. Gratidão por a vida ter cruzado nossos caminhos, pela família que construímos juntos, pela saúde que nos permite continuar sonhando e construindo lado a lado. Gratidão por você ser essa mulher incrível e mãe maravilhosa, por estarmos aqui, juntos, superando tudo o que já enfrentamos. Gratidão pelas risadas, pelas gargalhadas e por cada momento único que compartilhamos. Feliz aniversário, Angélica! Pelo infinito e além. Te amo", escreveu o global para a esposa.

Em sua rede social, Angélica também fez uma publicação para falar sobre a chegada de seus 51 anos e recebeu várias felicitações dos seguidores.

Ainda nas últimas semanas, os apresentadores viajaram com a família para Orlando, nos EUA, e até a nora deles, Duda Guerra, que está há mais de seis meses em um relacionamento com o herdeiro do meio, Benício Huck, apareceu nos cliques da viagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Filha de Angélica e Luciano Huck escolhe tema 'diferentão' para sua festa

A filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, completou 12 anos e fez uma festa temática para celebrar o momento especial. A mãe da menina, que sonha ser uma atriz da Broadway, revelou fotos do evento e chamou a atenção com os detalhes, principalmente o tema escolhido pela caçula.

A herdeira mais nova dos apresentadores então surpreendeu com o tema do musical da Broadway Mamma Mia! para seus 12 anos. A decoração foi feita em azul e inspirada no cenário da peça, que também é filme. As casas da Grécia apareceram reproduzidas até no bolo e flores rosa fizeram contraste. Veja as fotos aqui.

Leia também:Saiba quanto custa o colar que Eva Huck usou em sua festa de 12 anos