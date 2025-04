Carol Peixinho ganha homenagem emocionante de Thiaguinho em aniversário

O cantor Thiaguinho fez uma declaração especial à Carol Peixinho em nome do primeiro filho do casal: 'Melhor mamãe do mundo'

Dia muito especial para Carol Peixinho! A influenciadora digital, que completa 40 anos de vida neste sábado, 12, ganhou uma bela homenagem do companheiro, Thiaguinho. Em celebração a data, o cantor fez um texto emocionante em nome do primeiro filho do casal, que está sendo gerado na barriga da amada.

Por meio das redes sociais, Thiaguinho publicou uma sequência de registros marcantes tirados ao lado da aniversariante e escreveu os parabéns como se fosse o herdeiro falando diretamente com a mamãe. Os dois anunciaram publicamente a gravidez no dia 30 de março.

"Oi, Mainha! Aqui quem tá falando (com a ajudinha do painho) sou eu, seu bebê, direto desse cantinho quentinho e cheio de amor que é a sua barriga! Hoje é um dia muito especial pra nossa família, né: seus 40 anos! Obrigado por cada carinho, cada conversa sussurrada, cada vez que você passa a mão na barriga como se dissesse ‘eu te amo’ sem palavras… Eu amo, tá! E mesmo que eu ainda não tenha chegado aqui do lado de fora, já sinto tudo o que você é… Forte, linda, carinhosa e cheia de luz! Eu tenho muita sorte de ter sido escolhido pra vir ao mundo com você como mãe!", escreveu o artista em um trecho.

"O papai tá aqui fora, cuidando de tudo com aquele sorrisão, e juntos nós dois queremos te dizer: você vai ser a melhor mamãe do mundo! Feliz aniversário, mamãe! Aproveita cada instante… Dança, ri, abraça e sente o quanto você é amada. E, por favor, o primeiro pedacinho de bolo é pra mim… Papai prometeu que não vai esquecer! Com todo o amor do mundo, seu bebê (e o papai Thiago também!)", finalizou Thiaguinho.

Carol Peixinho ainda recebeu uma segunda declaração especial do amado, que fez questão de reforçar o quanto a ama: "Quem tá fazendo 40 hoje… Meu amor! E vamos viver um dia muito feliz! Você merece tanto, Carolina! Te amo tanto! Hoje é só alegria! Você e nosso presente são os maiores presentes da minha vida", escreveu o cantor em uma foto do casal.

Confira as homenagens de Thiaguinho para Carol Peixinho:

Com quantos meses de gestação Carol Peixinho está?

O cantor Thiaguinho e a influencer Carol Peixinho vão ser papais! Após o anúncio da novidade no último mês, a artista conversou com o portal gshow e contou que está com três meses de gestação . Além disso, compartilhou se tem apresentado sintomas nessa nova fase de sua vida.

"Zero enjoo, zero cólica, uma gravidez supertranquila, disposta. Sem desejos ainda, por enquanto, está tudo sob controle", afirmou Carol, que contou que a espera pelo herdeiro caminha muito bem. "A gravidez está maravilhosa, supersaudável! Estou com três meses e muito feliz! É um momento único, muito mágico", detalhou.

