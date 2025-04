Ratinho se declara ao neto em data especial: 'Vovô te ama muito'

Avô coruja! O apresentador Ratinho realizou uma homenagem especial ao neto, Noah, que completou 7 anos de vida; veja vídeo

Dia de festa na família de Ratinho! O apresentador do SBT usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem bastante especial para um de seus netos, Noah, que completa 7 anos de vida neste sábado, 12.

Em seu perfil oficial, o comunicador publicou um vídeo com alguns registros marcantes do pequeno, incluindo imagens de aniversários anteriores. Ratinho ainda mostrou fotos fofíssimas do menino em família.

"Hoje é aniversário do meu netinho Noah. Parabéns, meu amor! Vovô te ama muito, meu lindo. Viva o Noah!", declarou o apresentador na legenda da postagem. O famoso ainda compartilhou um clique raro ao lado da esposa, Solange, e do aniversariante do dia.

O pequeno Noah é filho de Bruna Januário e Gabriel Massa, um dos três herdeiros de Ratinho. O comunicador também é pai de Ratinho Jr. e Rafael, e avô de mais sete netos.

Ratinho divide foto rara com a esposa e os netos

Recentemente, o apresentador Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho, encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto rara em família. No clique publicado no feed do Instagram, o artista do SBT aparece ao lado da esposa, Solange Massa, e dos dois netos, Noah e Davi.

Ao dividir o clique especial, Ratinho se declarou para eles. "Bom dia! Com os amores da minha vida: meus netinhos, Noah e Davi, e o meu amor, Solange. Amo muito vocês!", escreveu ele na legenda; confira o registro do apresentador em família!

Ratinho fala de mudanças na sua vida após emagrecimento

No início deste mês, Ratinho publicou um vídeo em suas redes sociais e comentou um pouco sobre seu processo de emagrecimento. No registro, o apresentador contou que já perdeu 12kg, indo de 110kg para 98kg; confira mais detalhes!

