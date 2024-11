Completando 51 anos, Angélica dispara: 'Peito aberto para novos desafios'

A apresentadora Angélica está completando mais um ano de vida! Neste sábado, 30, ela usou as redes sociais para celebrar seus 51 anos

A apresentadora Angélica está completando mais um ano de vida! Neste sábado, 30, ela usou as redes sociais para celebrar seus 51 anos e, em um post compartilhado no feed do Instagram, a artista comemorou a vida e a sabedoria adquirida com o passar do tempo.

"51 anos e mais uma volta nesse ciclo sagitariano! Celebrando o amor, a vida, e me cuidar cada vez mais. Os 50 me trouxeram ainda mais força e clareza sobre o que realmente importa: minha família, que é meu alicerce, e estar conectada comigo mesma e com tudo que me faz bem. Agora, é seguir em frente, de peito aberto para novos desafios, aprendizados e aventuras. E claro, sempre rodeada dos amigos que fazem essa jornada ainda mais especial", escreveu ela, que compartilhou imagens de um ensaio especial.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de carinho. "A melhor apresentadora de televisão. Parabéns, musa! Saúde, paz e alegrias em abundância. Que esse novo ciclo seja de muito sucesso. Que toda energia boa e leve esteja com você", disse um. "Que seus caminhos sejam tão incríveis como você. Deus te proteja sempre!", escreveu outro. "Diva, maravilhosa, soberana. Parabéns, felicidades, tudo de melhor na sua vida, te amo!", desejou uma terceira pessoa.

Luciano Huck parabeniza Angélica

Mais cedo, Luciano Huck fez questão de parabenizar a esposa. Em uma publicação nas redes sociais, ele compartilhou alguns momentos especiais ao lado da amada. "Hoje é o dia dela… e a palavra que define tudo é gratidão. Gratidão por a vida ter cruzado nossos caminhos, pela família que construímos juntos, pela saúde que nos permite continuar sonhando e construindo lado a lado. Gratidão por você ser essa mulher incrível e mãe maravilhosa, por estarmos aqui, juntos, superando tudo o que já enfrentamos.

Gratidão pelas risadas, pelas gargalhadas e por cada momento único que compartilhamos.

Feliz aniversário, Angélica! Pelo infinito e além. Te amo!", escreveu o apresentador.

Leia também: Angélica surge no Instagram de bota ortopédica e muletas: 'Novas amigas'

Veja as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)