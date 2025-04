Thais Fersoza ganha surpresa de aniversário da família: 'Cercada de amor'

Completando 41 anos, a atriz Thais Fersoza foi surpreendida pelo marido, Michel Teló, e os dois filhos do casal, com um belo presente

Dia de celebração na casa de Thais Fersoza! A atriz e apresentadora, que completa 41 anos neste domingo, 13, foi surpreendida pela manhã com um belo presente de aniversário do marido, Michel Teló, e dos dois filhos do casal, Melinda, de 8 anos, e Teodoro, de 7.

Por meio das redes sociais, a aniversariante do dia mostrou detalhes da surpresa preparada pela família. Thais contou que foi acordada com um belíssimo buquê de flores, uma cartinha emocionante dos herdeiros e um café da manhã caprichado repleto de frutas.

"Hoje é meu dia! E ele começou assim: cercada de amor! Obrigada, Senhor, por tantas bênçãos pela saúde e proteção! Pelo Teu amor por mim. Eu sinto esse amor diariamente em cada escolha, atitude, bênçãos, livramentos, proteção e conquistas! Cada dia ao acordar, agradeço e sinto o seu amor por mim!", escreveu a famosa na legenda da postagem.

"Obrigada pela minha saúde, pela minha família, por trabalhar com o que eu amo e ser valorizada e reconhecida por ele, por amigos fiéis e verdadeiros. Por se sentir tão amada! Que esse novo ciclo seja incrivelmente maravilhoso! Coloco sempre minha vida em Tuas mãos. Sei que o Senhor sabe o que é melhor pra mim! Que comecem os 41! Cheio de saúde, bençãos, sabedoria, amor, conquistas e muitos sorrisos felizes! Desde já, obrigada! Me sinto iluminada!", completou ela.

Thais Fersoza ainda compartilhou com os seguidores detalhes de seu bolo de aniversário: o doce personalizado de dois andares foi decorado na cor roxa com detalhes de borboletas ao redor. "Meu bolo lindo! Roxinho e de borboletas… Perfeito para mim!", encantou-se a atriz.

Confira as fotos da surpresa feita para Thais Fersoza:

Michel Teló presta homenagem emocionante a Thais Fersoza

Além da belíssima surpresa preparada com muito carinho para a esposa, Michel Teló também prestou uma homenagem emocionante a Thais Fersoza. Em suas redes sociais, o cantor publicou uma sequência de fotos da amada e a parabenizou por mais um ano de vida.

"Parabéns pra você! Que sorte a minha ter você! Hoje é dia de celebrar a rainha da casa. O amor da minha vida. Quando ela nasceu, o mundo ficou mais bonito. E quando entrou na minha vida, tudo fez sentido. Linda, intensa, verdadeira, cheia de fé e de amor", escreveu Michel.

"Peço a Deus, todos os dias por você, por sua saúde, pra te proteger, te cuidar, te dar sabedoria, encher seu coração de felicidade e paz. Feliz aniversário, minha gatinha!", completou o artista.

