Viih Tube mostra detalhes da festa de cinco meses de Ravi

Em suas redes sociais, Viih Tube compartilhou um vídeo da festa de cinco meses de Ravi, fruto do seu relacionamento com Eliezer

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. Casada com Eliezer, ela é mãe de Lua, de dois anos, e de Ravi, de cinco meses.

Neste sábado, 12, a digital influencer publicou um vídeo mostrando como foi a comemoração dos cinco meses do filho caçula.

Ravi ganhou uma festa com o tema Os Padrinhos Mágicos e a família inteira entrou na brincadeira e se fantasiou como os personagens do famoso desenho.

"Os meus padrinhos mágicos. Cinco meses do nosso príncipe mais lindo! Cada mês é um pai que escolhe, esse mês fui eu e o Eli nem conhece padrinhos mágicos gente, nunca ouviu nem falar, socorro", escreveu ela na legenda da publicação.

Parto de Ravi

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube surpreendeu ao mostrar o vídeo inédito do nascimento do filho caçula, Ravi, que já está com cinco meses de vida. Na sexta-feira, 11, ela publicou as imagens nas redes sociais e contou o motivo para a demora em divulgar o vídeo.

Viih contou que teve dificuldade para rever as imagens daquele dia depois de tudo o que viveu com o filho - que foi internado na UTI nos primeiros dias de vida.

"Esqueci, barrei e evitei postar o parto do Ravi até hoje. Como foi um parto complicado, fui adiando assistir ao vídeo com medo de como eu ia reagir. Fui para a UTI e teve várias coisas. Acabei não postando. Mas amo recordação. Postei da Lua e não tinha como não postar o do meu filho. Foi um dia especial. Tinha muita coisa que eu estava superando. Hoje superei, mas esqueci (de postar). O vídeo está lindo. Foi a partir deste dia que a conexão com Deus se tornou o que é hoje", disse ela.

No vídeo, Viih Tube apareceu durante o período de dilatação para a tentativa de um parto normal. Porém, o bebê não encaixou como deveria e ela precisou ir para uma cesariana de emergência. "A Viih dilatou o máximo, mas o bebê não desceu e está muito alto. É um bebê muito grande para a estrutura pélvica da Viih. Ela está chateada porque ela queria muito, mas ela viveu todo o parto normal, tem quase 24 horas que ela está em trabalho de parto. Todo mundo surpreso com o quando que ela aguentou. Ela queria aguentar mais, mas a gente vai para uma cesárea para ficar mais seguro", explicou Eliezer.

