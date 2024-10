Jorge Fernando foi homenageado por João Rebello nas redes há cinco anos: 'Obrigado, meu tio'

O ator e diretor Jorge Fernando nos deixava em 27 de outubro de 2019 e ganhava uma homenagem do sobrinho João Rebello, que foi morto a tiros há três dias

No dia 27 de outubro de 2019, o Brasil perdia o ator e diretor Jorge Fernando, que ajudou a revolucionar a forma de fazer TV no Brasil. O artista, que morreu aos 64 anos após uma parada cardíaca em decorrência de uma dissecção de aorta completa, segundo boletim médico na época, recebeu uma bela homenagem do sobrinho João Rebello, por meio das redes sociais, no dia seguinte.

Coincidência ou não, o ex-ator mirim da TV Globo nos deixou justamente três dias antes da data da partida de Jorginho, como era carinhosamente chamado. Na noite da última quinta-feira, 24, ele foi morto a tiros na Bahia, aos 45 anos.

"O que a gente não inventa, não existe" ... Essa frase é de uma das muitas peças do @jorgefernandooficial que cresci assistindo a criação. Obrigado meu tio, por toda bagagem de ideias e sonhos! Salve", escreveu João, na ocasião. Em seguida, ele recebeu uma mensagem de apoio de um seguidor: "Deve ter sido prazeroso para você trabalhar com o seu tio. Que era um grande ator e diretor, mas ele esta com Deus".

Ator, diretor, escritor e humorista, Jorge Fernando foi um artista completo. Na Globo desde 1978, ele dirigiu 34 novelas, minisséries e seriados. Entre os folhetins, destaque para Rainha da Sucata (1990) e Alma Gêmea (2005).

Seu interesse pela atuação começou ainda na adolescência, na escola em que estudava no Méier, Zona Norte do Rio. Na TV, estreou como ator em 1978, no seriado Ciranda, Cirandinha. Na década seguinte, trabalhou em várias produções, mas foi do outro lado das câmeras, como diretor, que encontrou sua verdadeira paixão. A estreia na direção foi em Coração Alado (1980), de Janete Clair (1925-1983).

Seu último trabalho como diretor e ator foi na novela Verão 90, exibida na faixa das sete. Foi o retorno após dois anos afastado da televisão, tempo em que se recuperou de um AVC.

MORTE DE JOÃO RABELLO

Ex-ator mirim da TV Globo, João Rebello morreu aos 45 anos, na noite da última quinta-feira, 24, na Praça da Independência, localizada no centro de Trancoso, na Bahia. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo dentro de seu carro.

Testemunhas informaram à polícia local que dois homens em uma moto se aproximaram do veículo de João Rebello e atiraram à queima-roupa. De acordo com a Polícia Civil, a 1ª Delegacia Territorial (DT - Porto Seguro) está investigando o crime.

João estreou a carreira aos 7 anos, na novela Cambalacho (1986), escrita por Manoel Carlos (91). Ele esteve em grandes novelas como Bebê a Bordo (1988), Vamp (1991) - que está sendo reprisada atualmente no canal Viva -, Deus nos Acuda (1992) e Vira Lata (1996).

Sua última participação nas telinhas foi em 1997, quando atuou em Zazá. Longe dos folhetins, ele seguia profissão como DJ e produtor. João é filho da atriz e diretora Maria Rebello.

