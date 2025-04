Atriz de História de Amor, Carla Marins surge magérrima em nova foto

A atriz Carla Marins, que viveu a Joyce na novela História de Amor, da Globo, exibiu sua boa forma em foto na piscina e mostrou o corpo musculoso

A atriz Carla Marins mostrou que está em ótima forma física. Em um novo ensaio fotográfico, a musa surgiu deslumbrante em uma foto feita ao lado de uma piscina em um dia de sol.

Na imagem, ela deixou à mostra sua barriga sarada e os músculos definidos. A foto foi compartilhada pela agência Montenegro Talents no Instagram como uma prévia do novo ensaio fotográfico da estrela.

Recentemente, a atriz contou que segue um estilo de vida fitness e valoriza sua boa forma. "Meu corpo passou por transformações ao longo dos anos, com um treino funcional sistemático e um cuidado atento. Para mim, hoje, meus músculos são meu patrimônio. Faço treino funcional cinco ou seis vezes por semana. Mas, mesmo nos dias em que não treino, procuro fazer algo como uma trilha ou uma caminhada na praia. O movimento é essencial para mim", afirmou ela ao Jornal O Globo.

Além disso, ela destacou que parou de consumir álcool. "Minha disposição melhorou, meu cognitivo está mais claro, e isso tem me deixado muito feliz", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcus Montenegro-CEO (@montenegrotalentsoficial)

Carla Marins curte evento com o marido

Em junho de 2024, a atriz Carla Marins foi prestigiar a estreia da peça Não Me Entrego, Não, de Othon Bastos, no Rio de Janeiro, e contou com a companhia do seu marido, Hugo Baltazar. Os dois são discretos com a vida pessoal e fizeram uma rara aparição juntos em um evento público. Na chegada ao teatro, eles posaram abraçados e esbanjaram romantismo.

Carla e Hugo, que é personal trainer, estão juntos desde 2006 e ele é 11 anos mais novo do que ela. Eles são pais de um menino, Leon.

Vale lembrar que Carla Marins está longe da TV desde 2021, quando atuou em Gênesis, da Record TV. Antes disso, ela atuou em Apocalipse, de 2017, Malhação, de 2012, e muitas outras novelas na Globo.

Hugo Baltazar e Carla Marins - Foto: Roberto Filho / Brazil News