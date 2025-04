Médico explica recuperação de Tony Bellotto após cirurgia para retirada de tumor: 'Cansaço'

Na última quinta-feira (10), Tony Bellotto passou por uma cirurgia para realizar a retirada de um tumor maligno no pâncreas

Na última quinta-feira (10), o perfil do grupo Titãs confirmou que Tony Bellotto passou por uma cirurgia após ser diagnosticado com câncer no pâncreas. Nas redes sociais, a banda informou que o procedimento foi bem-sucedido e que agora ele inicia o processo de recuperação. Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Neto Borghi explica mais detalhes do pós-cirúrgico em casos como o do artista.

"A cirurgia para retirada do câncer de pâncreas — geralmente chamada de duodenopancreatectomia ou cirurgia de Whipple — é um procedimento de grande porte, indicado quando o tumor está localizado e ainda pode ser retirado com segurança. O tempo de internação costuma variar entre 7 e 14 dias, e a recuperação completa pode levar de dois a seis meses, dependendo da saúde geral do paciente e da extensão da cirurgia", aponta.

"Durante esse período, é comum que o paciente tenha perda de peso, dificuldade para se alimentar e sinta bastante cansaço. Algumas complicações podem ocorrer, como infecções, lentidão na digestão, fístulas (vazamentos de secreções do pâncreas) ou até o desenvolvimento de diabetes", acrescenta.

Apesar disso, o clínico geral destaca que, mesmo após uma cirurgia considerada bem-sucedida, é comum que os médicos recomendem quimioterapia adjuvante: "Ou seja, um tratamento complementar para reduzir o risco de o câncer voltar. Isso porque o câncer de pâncreas tem um comportamento agressivo e, muitas vezes, células cancerígenas podem ter se espalhado de forma microscópica.

A escolha da quimioterapia depende da idade, do estado geral do paciente e do estágio do tumor. Quanto mais cedo for o diagnóstico e mais completo o tratamento, maiores as chances de sobrevida".

Em março deste ano, Tony Bellotto divulgou um vídeo contando mais detalhes do diagnóstico. O músico descobriu o câncer no pâncreas ao realizar um exame de rotina. Para se dedicar ao tratamento, o artista confirmou que se afastaria temporariamente dos palcos, mas que os Titãs continuariam com a agenda de shows.

