Fora do BBB 25, Maike reage a 'flerte' de Renata com outro brother

Affair de Renata no BBB 25, Maike revelou que não sabia do interesse de outro brother na sister dentro do reality show

O BBB 25 chegou ao fim para Maike! O ex-brother deixou o reality show da TV Globo na noite de quinta-feira, 10, com 49,12% dos votos do público, após enfrentar o 15º paredão da temporada contra Renata e Vinicius.

Na manhã desta sexta-feira, 11, Maike esteve no 'Mais Você' e conversou um pouco com Talitha Morete e Fabrício Battaglini a respeito de sua trajetória na competição. Ao longo do bate-papo, o eliminado comentou sobre seu romance com Renata e descobriu que outro brother havia demonstrado interesse na sister.

Os apresentadores, então, mostraram um trecho do momento em que Vinicius comentou com outros colegas de confinamento que poderia ter acontecido algo entre ele e Renata. Maike, por sua vez, se mostrou surpreso com a informação.

"Não sabia disso não. Não sabia desse flerte deles. Surpresa para mim", confessou o eliminado. Em seguida, o ex-brother reforçou que não tinha conhecimento sobre o assunto, uma vez que nunca conversou a respeito disso com Renata. "Só ela vai poder responder… Eu cheguei mais rápido, né? Mais uma vez eu ganhei dele, só não ganhei no paredão", brincou ele, por fim.

os apresentadores falando sobre o vínicius ter dito do flerte que teve com a renata e maike mudinho



MAIKE NO MAIS VOCE pic.twitter.com/LEdzIotfSo — adriano (@subzerz) April 11, 2025

Mãe de Renata comenta romance da filha com Maike

Após quase três meses de confinamento, Renata decidiu dar uma chance para Maike e beijou o colega pela primeira vez na reta final do BBB 25. Até o dia da eliminação do brother, ocorrida na noite de quinta-feira, 11, os dois seguiram grudados dentro da casa mais vigiada do país e demonstraram interesse recíproco no affair.

Maike, inclusive, chegou a revelar que deseja levar o romance para fora do programa e já fez planos de conhecer Fortaleza, cidade natal de Renata. Mas será que a família da bailarina aprova a relação? Dona Eulália, mãe da bailarina, abriu o coração ao comentar sobre o envolvimento da filha com o paulistano e contou o que acha do brother; confira detalhes!

