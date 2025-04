Daniella Sarahyba se derrete ao comemorar o aniversário do filho: 'Meu amor'

A modelo Daniella Sarahyba encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário de dois anos do filho caçula, Armando

Daniella Sarahyba usou as redes sociais nesta quarta-feira, 9, para comemorar o aniversário de seu filho caçula, Armando. O menino, fruto de seu casamento com o empresário Wolff Klabin, completou dois anos nesta última terça-feira, 8.

Para comemorar a data especial, a modelo compartilhou um vídeo mostrando a família reunida da festa de aniversário do pequeno. Ela também exibiu outros registros com Armando, incluindo o dia de seu nascimento e quando as filhas mais velhas, Gabriela, de 14 anos, e Rafaela, de 10, conheceram o irmãozinho.

Já na legenda, Daniella celebrou o aniversário do herdeiro. "Ontem o meu Armando completou dois aninhos! E ele chegou já mostrando para o que veio ao mundo, quando eu já achava que sabia tudo sobre ser mãe", disse ela no começo do texto.

"Com um jeitinho cativante (porque acreditem que ele já é mesmo com tão pouca idade), mostrou que o amor ainda tinha muito espaço pra crescer na nossa família. Meu presente surpresa, meu temporão, meu pedacinho de céu. Que sorte a nossa te ter, te viver e te amar. Feliz aniversário, meu amor!", finalizou.

Confira:

Daniella Sarahyba abre álbum de fotos ao comemorar aniversário de casamento

Em setembro do ano passado, Daniella Sarahyba usou as redes sociais para comemorar seu aniversário de casamento. A modelo completou 17 anos de casada com o empresário Wolff Klabin. Para comemorar a data especial, ela compartilhou algumas fotos do dia em que oficializou a união com o amado e também uma foto com os três filhos: Gabriela, Rafaela, e Armando.

Na legenda da publicação, Daniella se declarou para o marido. "Há 17 anos casamos! Que venham os próximos 17, 34, e muitos anos de união, amor, alegria, resiliência, cuidado, carinho e respeito. Wolff, te amo para Sempre. Obrigada Deus", escreveu a famosa. Veja o post!

