Namorado de Sandy rompe o silêncio sobre acusações: ‘A alma em paz’

O médico Pedro Andrade, que é o namorado da cantora Sandy, se pronunciou sobre as notícias que circulam na imprensa sobre sua carreira. Ele foi acusado de fracionar recibos de consultas que seriam reembolsados pelas operadoras, o que teria causado um prejuízo milionário. Depois de ficar em silêncio em meio à divulgação das notícias na mídia, ele resolveu se pronunciar por meio de um comunicado oficial.

Nesta sexta-feira, 11, Pedro Andrade compartilhou um texto nas redes sociais para explicar seu posicionamento e declarou que seu objetivo é divulgar a medicina que acredita e que está tranquilo com suas atitudes . Em uma carta, ele disse: “Gostaria de agradecer às mídias e jornais que têm divulgado informações distorcidas sobre mim, mas acabam nos anunciando. Eles ajudam, sem querer, a divulgar uma medicina que o mundo precisa nesse momento e muitas pessoas não têm acesso. O que poderia ser um ataque se transforma, para nós, em palco".

E completou: "Não viemos brincar de existir. Viemos para ajudar a revolucionar o sistema de saúde - não só nos próximos anos, mas nas próximas gerações. Não com força bruta, mas com verdade, compaixão e coragem. Esse é nosso chamado. E sigo com o coração vibrando, a alma em paz e os olhos fixos no propósito. Esses acontecimentos apenas revelam o quanto estamos incomodando um sistema que lucra com o adoecer. Em nenhum momento se preocupem comigo, é da minha essência rir e extrair coisas boas mesmo de situações ordinárias. A alma que vibra pelo bem não se assusta, se expande. Um beijo com amor e verdade”.

Na legenda do post, o médico ainda continuou a falar sobre as acusações que recebeu e sua decisão de se pronunciar. "Eu ia me manter em silêncio, mas isso está ficando engraçado e ridículo demais para não criarmos um bom barraco, então vos escrevo. Vamos descer, apenas por esporte, no nível daqueles que tramam. Essa será a primeira e última vez que falo sobre esse assunto. Afinal, meu compromisso aqui é com a saúde de verdade, não com fofocas e noticias distorcidas. Alguns seguidores e pacientes têm me enviado notícias sobre esse caso. Quem conhece a mim e nosso trabalho de perto, não se preocupa. Mas existem muitos que, por total desconhecimento de quem somos, ou do que acontece no universo da saúde, acabam sendo iludidos por matérias sensacionalistas e até cômicas", afirmou.

Então, ele afirmou sobre seu propósito na carreira: "Fique claro: Somos uma clínica sem nenhum vínculo com o plano de saúde em questão, o que nos faz concorrentes. O sonho de todo plano de saúde é ter clínicas credenciadas, para que essas não utilizem reembolso - o que gera custos. É um meio de controle do próprio sistema no qual jamais iremos nos submeter. Algumas operadoras transformaram o sistema de saúde em um negócio bilionário, onde o paciente é visto como estatística, e o lucro está acima de qualquer compromisso com a vida, a dignidade e a saúde pública. Médicos que não se submetem às amarras financeiras dessas instituições, tornam-se alvos de perseguição, como vem ocorrendo. Além de muitas vezes negar tratamentos e procedimentos essenciais, mesmo em situações de urgência. Eles nos acusam, na verdade, do que eles mesmos fazem. Continuarei estudando e divulgando a medicina que eu acredito: preventiva, focada no estilo de vida de cada ser humano. E não apenas em seu adoecimento. Ah, e fiquem tranquilos, mesmo que com razão, não vou abduzir ninguém. Prometo".

Vale lembrar que, por enquanto, Sandy e Pedro não assumiram o romance oficialmente. Recentemente, ela até comentou sobre as especulações envolvendo o médico. Ela manteve o seu lado discreto e contou que fica surpresa com a especulação sobre sua vida fora dos palcos. “Cara, me espanta um pouco o volume de coisas, porque é muito, é muito grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim”, disse ela no site Quem. Vale lembrar ainda que Sandy e Pedro já foram flagrados em uma viagem internacional e também em evento com amigos.

