Camila Pitanga fala sobre não esconder suas rugas com procedimentos: 'Escolha'

Aos 47 anos, Camila Pitanga fala sobre aceitar suas marca de expressão e não recorrer para mudanças drásticas de aparência

A atriz Camila Pitanga está dando o que falar com sua personagem na novela Beleza Fatal, da Max. Vivendo a vilã Lola, que adora luxo e vive montada, a famosa contou durante sua participação no Sem Censura, da TV Brasil, que não fez nada para mudar sua aparência e que tudo era maquiagem.

Seguindo um estilo mais natural e aceitando suas marcas de expressão, a famosa, de 47 anos, contou que prefere assumir sua aparência e sua idade. Camila Pitanga explicou para Cissa Guimarães que aceita as rugas e quer viver o processo de envelhecer para interpretar personagens dessa idade.

"Mas eu acho que para o meu trabalho de atriz, eu fiz uma escolha, que eu posso mudar se eu quiser, mas é entender que as fissuras, entender que o tempo ele é ingrediente do meu trabalho, as nossas marcas, as marcas do tempo, as linhas de expressão, eles dizem, eu querer ficar presa ao 30 anos... eu quero fazer a mãe, eu quero fazer a avó, a vilã..." , contou sobre ser assim enquanto quiser.

Em seguida, Camila Pitanga riu ao ouvir de Cissa Guimarães que ela teria feito algo no rosto. A atriz esclareceu que a maquiagem feita para a novela é que mudou bastante seu rosto. A famosa ainda fez mais reflexões sobre aceitar as marcas e viver de forma natural, exibindo em sua rede social que também é uma pessoa comum.

Confira o relato de Camila Pitanga sobre aceitar as rugas:

Camila Pitanga ganha homenagem do namorado em data especial

A atriz Camila Pitanga está completando mais um ano ao lado do professor de filosofia Patrick Pessoa. Para celebrar a data especial, ele usou as redes sociais nesta quinta-feira, 10, para compartilhar um vídeo com vários momentos especiais com a artista e celebrou os quatro anos de relacionamento deles.

