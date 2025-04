Rafael Vitti leva a filha, Clara Maria, fruto do casamento com Tata Werneck, para se divertir em uma manhã na praia no Rio de Janeiro

O ator Rafael Vitti aproveitou a manhã ensolarada desta sexta-feira, 11, para se divertir ao ar livre com a filha, Clara Maria, fruto do casamento com Tata Werneck. Os dois foram fotografados pelos paparazzi enquanto estavam em uma praia no Rio de Janeiro.

A pequena Clara esbanjou estilo e alegria ao ser vista circulando com maiô pink enquanto brincava nas ondas do mar. Por sua vez, Rafael surgiu com sunga preta e chapéu combinando enquanto observava atentamente a herdeira.

Vale lembrar que Vitti voltará às novelas em breve. Ele está no elenco de Dona de Mim, próxima novela das 7 da Globo.

Veja as fotos de pai e filha na praia:

Rafael Vitti curte o dia na praia com a filha, Clara Maria - Foto: Dilson Silva / AgNews

Rafael Vitti curte o dia na praia com a filha, Clara Maria - Foto: Dilson Silva / AgNews

Rafael Vitti curte o dia na praia com a filha, Clara Maria - Foto: Dilson Silva / AgNews

Rafael Vitti curte o dia na praia com a filha, Clara Maria - Foto: Dilson Silva / AgNews

Rafael Vitti curte o dia na praia com a filha, Clara Maria - Foto: Dilson Silva / AgNews

Rafael Vitti curte o dia na praia com a filha, Clara Maria - Foto: Dilson Silva / AgNews

Rafael Vitti curte o dia na praia com a filha, Clara Maria - Foto: Dilson Silva / AgNews

Rafael Vitti curte o dia na praia com a filha, Clara Maria - Foto: Dilson Silva / AgNews

Rafael Vitti curte o dia na praia com a filha, Clara Maria - Foto: Dilson Silva / AgNews

Tata Werneck fala sobre a possibilidade de engravidar novamente

A apresentadora Tata Werneck decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram nesta quinta-feira, 23, para responder algumas curiosidades dos seus seguidores. Dentre os questionamentos, uma pessoa quis saber se tem planos de aumentar mais a família. Ela, que já é mãe de Clara Maria, de cinco anos, contou que planeja engravidar novamente.

"Você ainda tem vontade de engravidar de novo?", quis saber uma pessoa. “Eu tenho muita vontade, mas já tenho 41 anos, né? Então tem que ser um espermatozóide, meu irmão meio… ‘Coé, galera! Não, eu vou lá! Deixa comigo! Não, eu conheço o caminho! Eu vou lá! Eu vou lá! Não, eu vou! Eu tomei café tarde!’ E vai reto!”, brincou a apresentadora.

Leia também: Tata Werneck celebra 8 anos de união com Rafael Vitti em homenagem divertida