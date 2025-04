Filho de Maria Gladys expõe conflito familiar após sumiço da atriz

Após desaparecimento de Maria Gladys vir à tona, um dos filhos da atriz falou sobre a atual situação da mãe: 'Não vou ajudar'

O nome da atriz Maria Gladys ficou entre os assuntos mais comentados na noite de quinta-feira, 10, após uma das filhas da artista informar que a mãe estava desaparecida em Minas Gerais. Segundo informações do colunista Pablo Oliveira, da 'Rádio Tupi FM', ela foi encontrada sozinha na região de Jacutinga pedindo dinheiro para retornar ao Rio de Janeiro.

Em meio ao ocorrido, Glayson Gladys, filho de Maria, rompeu o silêncio e se pronunciou pela primeira vez a respeito da atual situação da mãe. Em entrevista a Pablo, o herdeiro da atriz contou que ela está sem condições financeiras.

"Minha mãe não está bem da cabeça. Morou comigo por dez anos, depois voltou pro Rio pra casa da minha irmã, que hoje mora nos Estados Unidos. Desde então, está sem rumo", disse. Glayson ainda expôs o conflito familiar envolvendo as duas irmãs.

De acordo com o filho de Maria Gladys, a atriz possuía uma casa herdada em Cabo Frio, no Rio. "Venderam o apartamento, [as irmãs] gastaram tudo. Depois mandaram minha mãe pra cá [Minas Gerais]. Agora ela está aqui, perdida, sem dinheiro. [...] Ela gastou o que tinha da herança e da aposentadoria. Quer voltar [para o Rio], mas não tem grana nem para passagem. E eu não vou ajudar ", declarou ele.

"E la falou que foi roubada pela minha irmã, que usou o dinheiro para comprar uma casa no Vidigal. Mas não quero me meter . […] Pra mim, são três loucas: minhas duas irmãs e minha mãe. Eu fui criado pelos meus avós. Ela está aí, moribunda, rodando por aí. Se não quer ajuda, não posso fazer nada", concluiu Glayson Gladys.

Maria Gladys - Foto: Globo / Reinaldo Marques

O sumiço de Maria Gladys

A atriz Maria Gladys, de 85 anos, estava desaparecida em Santa Rita de Jacutinga, Minas Gerais, a três horas de distância do Rio de Janeiro. Uma das filhas da artista, Maria Thereza Mello Maron, amplificou os pedidos de ajuda na quinta-feira, 10, para encontrar a mãe que está "sozinha, confusa, sem dinheiro e sem casa".

"Alô amigos! Maria Gladys está em Santa Rita de Jacutinga na rua, confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa. Precisa vir ao Rio me encontrar pra que eu possa trazer ela pra minha casa. Lá é uma cidade de difícil acesso pois não tem transporte", começou Maria Thereza em seu perfil, com prints que mostravam Gladys pedindo dinheiro para a passagem de ônibus.

"Ela precisa de táxi pra chegar em Volta Redonda e de lá vir pro Rio e eu buscar ela na rodoviária. Nem eu nem minha irmã temos o dinheiro da passagem. Quem puder ajudar estou deixando o pix dela. Muito obrigada", finalizou.

