Mãe de ex-ator mirim João Rebello lamenta morte do filho: 'Meu luto será eterno'

Mãe de João Rebello, ex-ator mirim de 'Vamp', fez um desabafo após a morte precoce do filho, aos 45 anos; artista foi morto a tiros

A produtora Maria Rebello, mãe do ex-ator mirim João Rebello, usou as redes sociais para fazer um desabafo a respeito da morte precoce do filho. O rapaz faleceu aos 45 anos na noite de quinta-feira, 24, vítima de disparos de arma de fogo no centro de Trancoso, em Porto Seguro, na Bahia, onde ele residia há pouco tempo.

A declaração de Maria foi feita nos comentários de uma postagem do ator Renato Rabelo, que também lamentou a partida do artista. A mãe de João contou que a outra filha, a atriz Carol Rebello, viajou imediatamente para o local.

"Não consigo fechar os olhos! Obrigada pelas palavras, tô acordada sozinha e Carol foi pra Trancoso! Terra violenta! Mataram por engano confundiram o carro! Ele ta tava vivendo em uma cidade onde parecia uma vida tranquila com sua mulher Karine tocando, fazendo festa com sua doçura. Meu luto será eterno", escreveu Maria Rebello.

De acordo com o site 'G1', a Polícia Civil de Porto Seguro informou que o corpo do rapaz foi encontrado em seu carro na Praça da Independência. Testemunhas ainda contaram que dois homens em uma moto se aproximaram do veículo de João Rebello e atiraram à queima-roupa. A 1ª Delegacia Territorial (DT - Porto Seguro) está investigando o crime.

A carreira de João Rebello

O ex-ator mirim João Rebello estreou a carreira artística aos 7 anos de idade, na novela 'Cambalacho' (1986), escrita por Manoel Carlos. Ele também esteve em grandes novelas como 'Bebê a Bordo' (1988), em reprise atualmente no canal Viva, 'Vamp' (1991), 'Deus nos Acuda' (1992) e 'Vira Lata' (1996).

Sua última participação nos folhetins da TV Globo foi em 1997, quando atuou em 'Zazá'. Longe das novelas, João seguia profissão como DJ e produtor. Ele é sobrinho do icônico diretor Jorge Fernando, falecido em 2019, e neto da atriz Hilda Rebello (1924-2019).

