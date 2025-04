Médico explica tratamento de Tony Bellotto contra tumor: 'Procedimento cirúrgico complexo'

A equipe da banda Titãs publicou uma nota detalhando o quadro de saúde de Tony Bellotto, o músico foi diagnosticado com tumor no pâncreas

O músico Tony Bellotto (64), diagnosticado com tumor no pâncreas, passou por uma cirurgia . Nesta semana, o perfil oficial da banda Titãs, da qual o artista faz parte, publicou uma nota atualizando o quadro de saúde do famoso.

Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho avalia o caso da artista e explica o procedimento médico realizado no marido da atriz Malu Mader (58). No mês de março, Bellotto foi diagnosticado com tumor no pâncreas. Agora, o artista foi submetido a uma cirurgia e, nas redes sociais, a equipe informou que o sucesso deste tratamento e reforçou que Tony já está em recuperação .

Segundo o Dr. Jorge Abissamra Filho, a cirurgia só é recomendada em casos iniciais, quando é possível fazer a retirada de todo o tumor, o que traz boas notícias sobre o caso do artista Tony Bellotto. O oncologista detalha.

"A cirurgia de retirada de tumor pancreático geralmente é um procedimento cirúrgico complexo. Ela pode ser realizada de três formas, sendo a receitada de parte do pâncreas, do intestino delgado e vesícula biliar, ou a retirada de parte do pâncreas e do baço, ou, em casos mais agressivos, a retirada total do pâncreas", explica.

QUAIS OS CUIDADOS?

Como o câncer no pâncreas é apontado como um dos mais agressivos, o Dr. Jorge reforça quais os cuidados para recuperação após a cirurgia. Segundo o especialista, é necessário também atenção com a alimentação.

"Por ser um procedimento geralmente agressivo, recomenda-se após o procedimento iniciar com dieta líquida, com baixo teor de gordura, e o uso de enzimas pancreáticas como creon [um medicamento] podem ser necessários. Recomenda-se também o controle da glicemia e repouso", finaliza o Dr. Jorge Abissamra Filho ao analisar o caso do músico Tony Bellotto.

