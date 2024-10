Ex-ator mirim morto a tiros na Bahia era neto de atriz da Globo

Ex-ator mirim, João Rebello Fernandes era sobrinho do diretor Jorge Fernando e também foi sobrinho-neto de uma grande atriz da Globo; saiba quem

João Rebello Fernandesfoi morto a tiros em Trancoso, no sul da Bahia, aos 45 anos. DJ e ex-ator mirim, ele tinha arte correndo em suas veias: era filho da atriz Maria Rebello, sobrinho de Jorge Fernando(1955-2019) e neto de Hilda Rebello(1924-2019), grande atriz da Globo.

Hilda esteve em grandes títulos da Globo como Chocolate com Pimenta (2003-2004), Alma Gêmea (2005-2006), Caras & Bocas (2009-2010), Ti Ti Ti (2010-2011) e Guerra dos Sexos (2012-2013). A artista morreu aos 95 anos, dois meses após a partida do filho, em decorrência de complicações associadas a uma infecção respiratória.

Já o diretor e ator Jorge Fernando, tio do ex-ator mirim, morreu aos 64 anos, em outubro de 2019, vítima de uma parada cardíaca. À época, ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Leia também: Mãe de João Rebello, ex-ator morto na Bahia, fez reflexão antes da tragédia: 'Protegido pelo Axé'

João Rebello foi morto na Praça da Independência, no centro de Trancoso, na Bahia. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo enquanto estava dentro de seu carro. Testemunhas informaram à polícia que dois homens em uma moto se aproximaram do veículo e atiraram à queima-roupa. Segundo a Polícia Civil, a 1ª Delegacia Territorial (DT - Porto Seguro) está investigando o crime.

O ex-ator mirim iniciou a carreira artística aos 7 anos, na novela Cambalacho (1986), escrita por Manoel Carlos(91). Além do título, ele esteve em tramas que marcaram gerações como Bebê a Bordo (1986); Vamp (1991), que atualmente está sendo reprisada pelo canal Viva; Deus nos Acuda (1992); e Vira Lata (1996).

Sua última aparição nas telinhas foi em 1997, quando atuou em Zazá. O artista estava longe dos folhetins desde então, e, atualmente, seguia a profissão de DJ, usando o nome artístico de DJ Vunje, e produtor.

Leia mais em: Ex-ator mirim de Vamp é assassinado a tiros na Bahia

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE JOÃO REBELLO, EX-ATOR MIRIM MORTO A TIROS: