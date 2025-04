Saiba quem é a cantora Duda Bertelli, a amiga de Ana Castela

Com nova música com Ana Castela, saiba quem é a cantora sertaneja Duda Bertelli; jovem contou em entrevista para a CARAS como iniciou carreira

A cantora Duda Bertelli é uma das amigas de Ana Castela. As duas acabaram de lançar uma nova música juntas, a Ficou no Quase, e a loira, de 19 anos, contou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital como conheceu a artista e quais são seu planos de carreira.

Natural de Maringá, do Paraná, Duda começou no mundo da música cedo. Aos 12 anos, quando ganhou um violão dos pais, ela descobriu ainda mais sua paixão. Desde então, a moça não parou mais, pelo contrário, foi só se envolvendo ainda mais com o meio.

"Desde sempre fui vidrada por música. Aos 12, meus pais me deram um violão e eu aprendi a tocar sozinha (nunca fiz uma aula de violão). E levava o violão nas rodas de amigos, escola e etc. A partir do momento que fiz o meu primeiro show e vi que seria possível fazer uma coisa que gosto muito e ainda ter uma “receita” com isso, eu decidi levar a música realmente como uma profissão e nao só hobby", resumiu como se descobriu.

Sempre com o sonho de ser cantora, Duda Bertelli revelou como se aproximou de Ana Castela até se tornarem boas amigas. "Eu já conhecia ela pela internet, quando gravava vídeos e tal… Eu era fã já, Mandava mensagem pra ela mas ela nem dava moral (risos). Aí conhecemos mesmo no dia do DVD do LP (aquele do bar da cocheira). E a partir de lá começamos conversar mesmo. Um tempo depois, eu terminei um relacionamento e ela também na mesma época, aí a gente se juntou pra sofrer junto, gravar vídeos e tal e desde aí a nossa amizade começou só crescer" , apontou que a solteirice aproximou elas.

Se não fosse cantora, Duda Bertelli contou que seguiria outra profissão relacionada à arte. Em seu tempo livre, a loira curte se reunir com os amigos e seu gosto musical é mais para as letras com profundidade. "Gosto de músicas reais. Com histórias e sentimentos reais… até mesmo na hora de compor minhas músicas, sempre me inspiro em histórias minhas ou de amigos/ conhecidos. Me inspiro muito musicalmente em Marília Mendonça, Luan Santana, Maiara e Maraisa e claro, minha “casquinha de bala”, Ana Castela", declarou ela.

