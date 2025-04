Filho de Gugu relembra fotos com o apresentador e emociona: 'Falta'

No dia em que seria o aniversário de 66 anos do apresentador, filho de Gugu relembra momentos especiais com o pai e comove; confira

O filho de Gugu Liberato (1959-2019), João Augusto Liberato, emocionou ao relembrar algumas fotos com o pai. Nesta quinta-feira, 10, o apresentador, que faleceu após uma queda em sua casa nos EUA, completaria 66 anos e o primogênito fez questão de homenageá-lo.

Em sua rede social, o jovem resgatou os cliques de infância ao lado do comunicador e mostrou como eles eram muito próximos. O herdeiro mais velho do famoso desabafou sobre sentir saudade do pai e lembrá-lo sempre.

"10 de Abril. Parabéns, papai! Hoje completaria 66 anos. Faz muita falta. Mas eternamente em nossos corações", escreveu na legenda da publicação.

Recém-formado em Administração com especialização em Comunicação em uma universidade na Flórida, Estados Unidos, João Augusto Liberato, de 23 anos, não descartou a chance de estrear nas telinhas caso tenha oportunidade. "É uma coisa que tenho paixão em fazer, me expressar na frente das câmeras. Quem sabe um dia uma coisa dê certo", disse ele ao participar do Altas Horas recentemente.

Veja a homenagem de aniversário para Gugu Liberato:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Augusto Liberato (@joaoaugustoliberato)

Gugu Liberato foi diagnosticado com doença grave antes de sua morte

Mãe do apresentador Gugu Liberato, a Dona Maria do Céu comoveu ao revelar que seu filho tinha uma doença grave. Em depoimento no documentário Gugu, Toninho e Augusto, do +SBT, ela contou que o comunicador foi diagnosticado com aneurisma cerebral antes de sua morte.

“Ele tinha um aneurisma na cabeça. Ninguém sabia, só eu. Ele tinha ido ao médico e ele disse que é aneurisma. Não pode bater, pois se bater estoura”, disse. Porém, ela não deu mais detalhes sobre o caso.

