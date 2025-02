Graciele Lacerda celebra os dois meses de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo

Filha da influenciadora Graciele Lacerda e do cantor Zezé Di Camargo, Clara Lacerda Camargo, completa dois meses de vida nesta terça-feira, 25

Filha da influenciadora digital Graciele Lacerda e do cantor Zezé Di Camargo, a pequena Clara Lacerda Camargo, está completando dois meses de vida nesta terça-feira, 25. E a mamãe coruja fez questão de celebrar a data com um post especial nas redes sociais.

Em seu perfil, a influenciadora compartilhou uma imagem em que aparece com a herdeira no colo. "2 meses da minha princesa!!! Que Deus te proteja de todo mal e de toda palavra amaldiçoada!! Você é obra prima do Senhor", escreveu.

Vale lembrar que a pequena estava prevista para nascer no início de 2025, mas veio ao mundo antes do previsto porque a mãe estava com a pressão muito alta. Além de Clara, Zezé também é pai de Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo, do seu antigo casamento com Zilu Camargo.

Filha de Graciele Lacerda e Zezé di Camargo (Reprodução/Instagram)

Filha de Zezé Di Camargo ganha quarto improvisado na fazenda

Filha caçula de Zezé Di Camargo, a pequena Clara Camargon ganhou um quarto improvisado na fazenda da família. A mãe da menina, Graciele Lacerda, contou que reservou um dos quartos da propriedade para a herdeira e levou acessórios para deixar o cantinho pronto para receber a bebê.

O quarto recebeu um berço desmontável, que já foi usado pela sobrinha de Graciele e pela neta de Zezé ao longo dos anos. Além disso, ela colocou um móbile de ursinhos no berço para deixar a bebê tranquila durante a noite. Veja as fotos!

Recentemente, Zezé Di Camargo compartilhou fotos inéditas com a filha caçula. Ele aparece deitado na cama e tirando um cochilo ao lado da herdeira, que aos poucos vai abrindo o sorrisão. Veja!

