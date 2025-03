George Foreman, lenda do boxe, morre aos 76 anos

O ex-atleta George Foreman morreu nesta sexta-feira, 21, nos Estados Unidos, aos 76 anos. A família comunicou o falecimento nas redes sociais

"Nossos corações estão partidos. Com profunda tristeza, anunciamos o falecimento do nosso amado George Edward Foreman Sr., que partiu pacificamente em 21 de março de 2025, cercado por entes queridos. Um pregador devoto, um marido dedicado, um pai amoroso e um orgulhoso avô e bisavô, ele viveu uma vida marcada por fé inabalável, humildade e propósito. Um humanitário, um atleta olímpico e duas vezes campeão mundial dos pesos pesados, ele era profundamente respeitado — uma força para o bem, um homem de disciplina, convicção e um protetor de seu legado, lutando incansavelmente para preservar seu bom nome — para sua família. Somos gratos pela demonstração de amor e orações e pedimos gentilmente privacidade enquanto honramos a vida extraordinária de um homem que tivemos a bênção de chamar de nosso", informaram.

Quem foi George Foreman

George Edward Foreman nasceu no dia 10 de janeiro de 1949, em Marshall, no Texas, e ficou conhecido como "Big George" anos mais tarde. Apesar de ser um homem grande, ele demorou para se encontrar no boxe e na vida. Foreman era pouco ligado aos estudos e costumava cometer bullying com crianças mais novas. Com 15 anos, ele brigava e cometia furtos em Houston, no Texas.

A vida dele mudou por causa de um programa desenvolvido para ajudar crianças desfavorecidas através do ensino de habilidades profissionais. George viajou para a Califórnia e conheceu Doc Broadus, conselheiro do programa, treinador de boxe e responsável por levá-lo para o esporte.

Com apenas 19 anos, George Foreman conquistou uma medalha de ouro na Olimpíada de 1968, na Cidade do México. Já no ano seguinte, iniciou sua trajetória no boxe profissional. O pugilista foi campeão mundial peso-pesado por duas vezes na carreira, em 1973 e 1994.

Foreman se aposentou dos ringues em 1997, com um cartel de 76 vitórias (68 por nocaute) e cinco derrotas em 81 lutas.

