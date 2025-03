César Tralli recorda foto da mãe com a neta: 'Fico emocionado demais'

O jornalista César Tralli se emocionou ao compartilhar uma foto antiga de sua mãe, Edna Tralli, que morreu em 2022, com a neta, Manuella

César Tralli usou as redes sociais para compartilhar uma foto de sua mãe, Edna Tralli, com a neta, Manuella, sua filha com a apresentadora Ticiane Pinheiro. Na imagem, a herdeira do jornalista, que atualmente está com cinco anos, aparece bebê no colo da vovó, que morreu em outubro de 2022 após um acidente aéreo.

Ao mostrar o clique encantador, o âncora do 'Jornal Hoje', da Globo, contou que Manuella que encontrou a imagem no celular de Ticiane e dividiu a conversa que os dois tiveram. Além disso, Tralli confessou que fica bastante emocionado ao perceber que transmite para a herdeira o mesmo amor que sempre recebeu da mãe.

"O que dizer do amor? O que dizer da saudade? Passeando pelo celular da mãe, a Manuella encontrou esta foto dela com a vovó Edna. Olhou pra mim e perguntou: 'Quer papai? Posso te mandar?'. Respondi de pronto: 'Claro minha filha! A gente estava falando da vovó Edna hoje de manhã, lembra?!'", recordou o jornalista.

"Eu fico emocionado demais. Porque percebo como o amor que eu recebi da minha mãe eu consigo transmitir para minha filha. E como eu valorizo cada segundo nosso juntos. Por isso eu digo com convicção: ame muito quem está perto de você, cuida, perdoa, abraça e beija. A essência da vida é simples: o amor", acrescentou ele, deixando um conselho aos fãs.

Vale lembrar que Edna faria 77 anos em fevereiro deste ano. Na ocasião, Tralli resgatou uma foto de dela bastante alegre e ressaltou as lembranças que carrega da mãe diariamente. "Parabéns mãe! Um brinde à senhora. Sua força, sua garra, seu amor habitam meu coração e minha existência todos os dias da minha vida", disse ele.

