BBB 25: Aline detona sister: 'Querendo o protagonismo que não teve o jogo inteiro'

Aline e Eva discutiram na casa do BBB 25 na noite desta sexta-feira, 21, enquanto aguardavam a festa começar. A troca de farpas entre as sisters começou após Vinícius explicar apara a fisioterapeuta e Renta o significado do termo 'pomba suja', que ele usou durante uma discussão no Sincerão da última segunda-feira, 17.

"Aline, ninguém vai calar minha boca aqui, não, vou questionar quem eu quiser", disse Eva, que antes perguntou para o baiano sobre o termo após a amiga entregar as pulseiras Na Mira do Líder.

A policial militar, então, recordou que Renata mandou ela calar a boca durante o programa ao vivo e ainda apontou o comportamento da colega de confinamento. "Sabe por que agora vocês estão questionando? Porque depois da lapada que Tadeu deu... Você está acordando agora. Tadeu lhe falou que 'você acordou no segundo ato'", disparou a baiana.

Eva rebateu a sister: "E tu está tão incomodada se eu acordei agora? Vou continuar incomodando. Eu não sabia que planta incomodava tanto", avisou a fisioterapeuta. "Ela está querendo o protagonismo que ela não teve o jogo inteiro", falou Aline.

Saiba quem Renata colocou na Mira do Líder

Na noite desta sexta-feira, 21, a líder Renata colocou seis pessoas na Mira do Líder do BBB 25, da Globo. No domingo, 23, ela terá que indicar uma dessas pessoas ao décimo paredão da temporada.

Durante o programa ao vivo, a bailarina colocou Delma, Aline, Vinicius, Vitória Strada, Daniele e Diego Hypolitpo na Mira do Líder. "Está muito claro que a casa está dividida e vou distribuir os alvos para o quarto anos 50, não tem uma ordem em quem eu vou falar", disse ela ao apontar seus rivais.

No domingo, 23, vai acontecer a formação do paredão triplo. O dono do poder Curinga tira uma pessoa emparedada pelo Big Fone; o anjo imuniza uma pessoa; o líder indica uma pessoa para o paredão; os dois mais votados pela casa vão para o paredão; 3 pessoas jogam a prova bate-volta e uma se salva.

