Adriane Galisteu presta homenagem a Ayrton Senna, que faria 65 anos

Ex-namorada de Ayrton Senna, Adriane Galisteu homenageou o piloto com uma frase marcante no dia em que ele faria aniversário

A apresentadora Adriane Galisteu usou as redes sociais para publicar uma bela homenagem a Ayrton Senna, falecido em 1994. Ex-namorada do piloto de Fórmula 1, a comunicadora recordou com carinho o aniversário do famoso, que completaria 65 anos nesta sexta-feira, 21.

Em seu perfil oficial, Adriane compartilhou uma foto antiga ao lado de Senna e legendou a publicação com uma frase marcante dita pelo piloto sobre seguir seus sonhos. "Tenha sempre como meta muita força, muita determinação , sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Ayrton Senna. 21/03", escreveu ela.

Nos comentários da postagem, diversos fãs também deixaram mensagens carinhosas direcionadas a Ayrton Senna e Adriane Galisteu, que sempre faz questão de manter viva sua memória. "Que lembrança linda Dri! Inesquecível", disse uma seguidora. "Dri, você sempre se lembra com tanto carinho dessa data", falou outra. "Feliz aniversário de onde quer que esteja... boa festa aí de cima", escreveu uma terceira.

Vale lembrar que Senna faleceu aos 34 anos em 1º de maio de 1994, em um acidente automobilístico, durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália. O piloto de Fórmula 1 bateu o carro contra um muro e não resistiu. Na época dos fatos, ele namorava Adriane Galisteu.

Por que Ayrton Senna era chamado de Beco?

O piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna foi homenageado com a série Senna na Netflix e a produção conquistou os brasileiros e fãs dele. Tanto que se tornou um dos projetos mais assistidos do streaming.

Quem acompanhou os episódios percebeu que o atleta era chamado de Beco pelas pessoas mais próximas. Que tal saber a origem do apelido dele? Senna era chamado de Beco pelos membros de sua família e pelas namoradas que teve ao longo da vida .

De acordo com o site oficial do piloto, o apelido Beco surgiu por causa de outro apelido dele. Na infância, ele era chamado de Caneco pela família. Porém, uma das primas dele, Lilian, era pequena e não conseguia falar Caneca. Então, ela passou a chamá-lo de Beco e o apelido pegou.

