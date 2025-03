Esposa de Bruce Willis celebra 16 anos de união com o astro: 'Incondicional'

Esposa de Bruce Willis, Emma Heming mencionou momentos marcantes ao lado do ator, diagnosticado com demência frontotemporal

Dia especial para Bruce Willis e Emma Heming! A esposa do astro de Hollywood usou as redes sociais nesta sexta-feira, 21, para compartilhar uma declaração bastante especial direcionada ao ator em celebração aos 16 anos de união do casal.

Em seu perfil oficial, ela publicou uma foto onde os dois aparecem em clima de romance trocando carinhos e aproveitou para destacar os momentos marcantes na trajetória de ambos. Em 2023, Willis foi diagnosticado com afasia que, posteriormente, evoluiu para um quadro de demência frontotemporal.

"Hoje completo 16 anos com o amor de uma vida. Compartilhamos picos monumentais e quedas devastadoras, e, através de tudo isso, construímos algo eterno. Sou profundamente grata por cada capítulo que vivi com ele - e por todos os que continuaremos a escrever, na nossa linguagem de amor incondicional", escreveu Emma na legenda da postagem.

Na última quarta-feira, 19, o astro completou 70 anos de vida e ganhou uma homenagem emocionante da ex-esposa, a atriz Demi Moore. Os dois foram casados de 1987 a 2000 e são pais de Rumer, Scout e Tallulah.

A estrela de 'A Substância' postou diversas fotos em que Bruce aparece curtindo um tempo com a família. "Feliz aniversário, Bruce. Nós te amamos", escreveu Demi na publicação. Além das três herdeiras com a artista, Willis também é pai de Mabel e Evelyn, frutos do casamento com Emma Heming.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

Como está Bruce Willis?

Recentemente, Rumer Willis, filha mais velha de Bruce Willis, comentou sobre o quadro de saúde do pai, diagnosticado com demência fronto-temporal. Desde então, o artista passou a viver de forma reservada e longe dos holofotes, fazendo raras aparições em público ao lado da família.

"Ele está ótimo. Acho que, obviamente, como muitas pessoas na Califórnia, o que temos mais medo [neste momento], lidando com incêndios, é querer ter certeza de que está tudo bem. Como minha família é muito unida, acho que o mais bonito é a maneira como nos unimos, [é] tão adorável, porque realmente somos uma time", declarou Rumer em entrevista recente ao programa de TV 'Loose Women'.

Leia também: Fernanda Torres agita a web ao posar com Demi Moore em jantar especial do Oscar