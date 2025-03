BBB 25: Vinícius reage após questionamento de Eva sobre o termo 'pomba suja'

Vinícius se explicou após ser questionado por Eva sobre o termo 'pomba suja'. O brother usou a expressão durante uma discussão no Sincerão

Após as indicações de Renata para o Na Mira do Líder na noite desta sexta-feira, 21, Eva questionou Vinícius sobre o significado de 'pomba-suja', termo usado por ele durante uma discussão no Sincerão da última segunda-feira, 17.

"Quando você sair, você procura", disparou o baiano. Aline apoiou o amigo: "Quando sair ela procura. Deixa de ser inconveniente. Questionando as pessoas", falou a sister.

Um pouco depois, o brother se explicou e deixou claro que não se trata de um termo de "baixo calão", como foi dito por Renata ao justificar a pulseira de alvo no promotor de eventos. "Palavra de baixo calão, para mim, seria se eu usasse o termo 'vagabunda'. Isso, para mim, é pesado", afirmou ele.

A líder também entrou na conversa e disse que achou que a palavra era uma referência ao órgão genital feminino. "É a pomba, um animal, que tem asa", esclareceu Vinícius. "Se ela quisesse, ela tinha te perguntado antes. Ela falou que era de baixo calão para depois te perguntar", rebateu Aline, em defesa do amigo.

"É isso, se tivesse dúvida, me questionava. Foram 60 dias de programa e nunca faltei respeito com ninguém e não era você com quem eu ia faltar", completou o baiano.

O que é 'pomba suja'?

Vinícius usou a expressão "pomba suja" para se referir a Eva e Renata durante uma discussão no Sincerão. O termo virou assunto nas redes sociais e Lucas Pizane, ex-participante do BBB 24, que também é da Bahia, explicou o significado da palavra.

"Pombo sujo é alguém que não é confiável, uma pessoa que, aparentemente, está no caminho errado das coisas, uma pessoa que a gente não se mistura, até porque está sujo e a gente não quer se sujar também... Esse é o significado da expressão que a gente costuma usar lá na minha amada Bahia", revelou ele ao Gshow.

