Christian Chávez se rende às belezas do Brasil e declara: 'Amor se paga com amor'

Astro que integrou o RBD, Christian Chávez lança música, exalta os laços que criou com seus fãs e agradece pelo apoio ao longo da carreira

Quase brasileiro! A relação entre Christian Chávez (41) e os fãs do Brasil já é de longa data. Integrando o fenômeno do RBD, que realizou sua última turnê por aqui em 2023, o cantor retornou ao País para o lançamento da música Si Mañana Me Voy.

De quebra, ainda aproveitou para ter experiências tipicamente brasileiras. Durante os dias em que esteve em terras verdes e amarelas, o astro curtiu o carnaval, chegou a desfilar pela Grande Rio e visitou locais icônicos do Rio de Janeiro, como o AquaRio, no centro da cidade, e o bondinho do Pão de Açúcar, na zona sul da cidade.

Na canção, o cantor quer oferecer acolhimento para fãs que, assim como ele, sejam parte da comunidade LGBTQIAPN+. "Eu cresci na igreja católica e a culpa é uma coisa que cresceu comigo, ela sempre me acompanhou. A culpa é uma coisa que não te deixa viver. Foi uma forma de me expressar e deixar o Christian se expressar. Tem uma liberdade em fazer música sem medo e passar essa mensagem para as pessoas. Essa música é sobre dar um pouco de fé", pontua ele.

Leia também: Ex-RBD Christian Chávez canta com Joelma em São Paulo

O astro destaca que os fãs brasileiros foram alguns dos mais carinhosos quando ele se assumiu homessexual, em 2007. "Durante meu entendimento como um homem gay, tive momentos difíceis, mas também maravilhosos. Muitas pessoas me rejeitaram, mas os brasileiros nunca soltaram a minha mão. É por isso que eu quero fazer a mesma coisa com as novas gerações. Quero dar-lhes a minha mão. Esse amor e aceitação continuam a ressoar em minha vida até hoje, lembrando-me da importância de estarmos juntos na luta pela inclusão e pelo respeito", diz o mexicano.

O grande objetivo dele é inspirar pessoas que enfrentam situações parecidas. "A minha história não é distinta da história de muitas outras pessoas. Foi fundamental me encontrar, me respeitar, me cuidar e, finalmente, me amar. A saúde mental foi fundamental nesse percurso; ela me deu a força necessária para lidar com as adversidades e permanecer fiel a quem eu sou", conta.

Preocupado com o avanço do conservadorismo no mundo, o cantor quer pregar a união. "Meu compromisso com a minha comunidade é retribuir um pouco de tudo o que eles fazem por mim. O amor se paga com amor e todos merecemos liberdade e comunidade. Acredito que eu, assim como todas as pessoas da comunidade, somos sobreviventes. Quando perdemos o medo de sermos nós mesmos, nada pode nos parar. Agora que estamos vivendo os tempos mais aterrorizantes e que ameaçam a diversidade, temos que criar mais senso de comunidade e mais apoio. Enfrentar a homofobia com amor e autenticidade é a melhor resposta que podemos dar", conclui Christian, que além dos palcos também se dedica ao audiovisual.

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: