Ivy Souza fala sobre protagonismo negro nas novelas: 'Somos os sonhos dos nossos ancestrais'

No ar em Mania de Você, a atriz Ivy Souza fala sobre protagonismo negro nas novelas e novos personagens

Ivy Souza (34), um dos principais destaques de Mania de Você, novela das nove que chega ao fim na semana que vem, comemora o protagonismo negro na TV. Em 2024, a Globo teve todas as suas novelas inéditas estreladas por atrizes negras pela primeira vez: Duda Santos (Garota do Momento), Jéssica Ellen (Volta por Cima) e Gabz (Mania de Você).

Em entrevista à CARAS Brasil, a intérprete da personagem Dhu, uma mulher que sofreu violência doméstica do marido e deu conseguiu se libertar do relacionamento abusivo ao longo da trama, fala sobre esse momento especial na dramaturgia.

"Somos os sonhos dos nossos ancestrais! Sou fã dessas três grandes artistas, é uma alegria

presenciar e fazer parte da construção de novos imaginários. Se hoje estamos aqui também é fruto das mãos de muitos artistas pretos que há muito tempo lutam e resistem fazendo arte no nosso país. Há ainda muito espaço a ser ocupado e reivindicado", afirma.

Mania de Você é a primeira novela da atriz. Receber a oportunidade de atuar no horário nobre da televisão brasileira tem sido um presente para a artista, que sonha em continuar interpretando grandes personagens.

"Amo atuar e espero continuar trabalhando com a profissão que escolhi. Meu sonho é seguir

fazendo o que amo com dignidade!", reflete ela, que sabe sobre os desafios de se viver de arte no atual cenário do Brasil.

"Fazer arte é fazer muitas estreias e mesmo sendo atriz de teatro há pelo menos 20 anos, o desafio de atuar em outra linguagem é sem dúvida um caminho e um processo contínuo de aprendizagem. Ainda mais poder construir essa narrativa com parceiros que tenho profunda admiração tanto dentro quanto fora de cena", finaliza a atriz.

VEJA PUBLICAÇÃO DE IVY SOUZA: